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«Стоим в три ряда»: на Большевистской из-за ДТП водители встали в 2-километровую пробку

По предварительным данным, в аварии из людей никто не пострадал

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Водителям приходится перестраиваться в крайнюю правую полосу из-за аварии

Водителям приходится перестраиваться в крайнюю правую полосу из-за аварии

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В Новосибирске на Большевистской из-за ДТП растянулась большая пробка

В Новосибирске на улице Большевистской из-за аварии собралась 2-километровая пробка. Движение затруднено сегодня, 7 декабря, с 7 утра.

— Разъезд Иня, в сторону Новосибирска стоим в три ряда. Пробка. На Поклонном кресте практически авария, — сообщил в редакцию читатель НГС.

Возле дома на улице Большевистской, 283, по сообщениям очевидцев, столкнулись машина такси и внедорожник.

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Попасть в центр города сейчас сложно также жителям Первомайского района

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Через службу 112 сообщения о пострадавших в этом ДТП не проходили.

Утром 2 декабря в Новосибирске начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской также из-за нескольких аварий.

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ДТПпробка
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