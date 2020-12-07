«Стоим в три ряда»: на Большевистской из-за ДТП водители встали в 2-километровую пробку

В Новосибирске на Большевистской из-за ДТП растянулась большая пробка
В Новосибирске на улице Большевистской из-за аварии собралась
— Разъезд Иня, в сторону Новосибирска стоим в три ряда. Пробка. На Поклонном кресте практически
Возле дома на улице Большевистской, 283, по сообщениям очевидцев, столкнулись машина такси и внедорожник.
Через службу 112 сообщения о пострадавших в этом ДТП не проходили.
Утром 2 декабря в Новосибирске начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской также из-за нескольких аварий.