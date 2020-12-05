В Академгородке прошел финал «Мисс НГУ — 2020» — второй шанс побороться за корону получили участницы прошлых лет

В Новосибирске прошел финал «Мисс НГУ — 2020» в необычном формате
В субботу, 5 декабря, в новосибирском Академгородке прошел финал традиционного ежегодного конкурса «Мисс НГУ» среди студенток университета. В этот раз его провели в свернутом формате — зрителей и самих участниц было гораздо меньше обычного.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации организаторы выбрали камерный формат мероприятия. Совсем отменить его было нельзя — в этом году конкурс проходил в юбилейный, 25-й раз.
Финал провели в духе телешоу «Вечерний Ургант», со своей музыкальной группой и похожим интерьером. Ведущий The MISS NSU Show Дмитрий Завьялов общался с гостями, а потом пригласил пятерых девушек, претенденток на корону и звание «Мисс Второй Шанс НГУ». Все они — участницы прошлых лет, которые запомнились зрителям и членам жюри, но не смогли получить главный приз.
Девушки прошли разные испытания: импровизированное дефиле под самую разную, не всегда подходящую испытанию музыку, интеллектуальный конкурс, выступление со своим сочинением, написанным еще в первый год участия в конкурсе.
Победительницу выбирали интернет-голосованием в группе конкурса «ВКонтакте». «Мисс Второй Шанс НГУ» стала студентка третьего курса филологического факультета НГУ Валерия Антипова — в прошлом году она стала обладательницей спецприза от юмористического клуба физфака НГУ «Квант», создателя и организатора конкурса, а в этом году получила корону.
А в прошлом году победительницей конкурса «Мисс НГУ» стала студентка геологического факультета Елизавета Ошорова — девушка обошла 10 конкуренток и выиграла iPhone.