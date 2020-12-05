В Академгородке прошел финал «Мисс НГУ — 2020» — второй шанс побороться за корону получили участницы прошлых лет

В субботу, 5 декабря, в новосибирском Академгородке прошел финал традиционного ежегодного конкурса «Мисс НГУ» среди студенток университета. В этот раз его провели в свернутом формате — зрителей и самих участниц было гораздо меньше обычного.



В этом году из-за эпидемиологической ситуации организаторы выбрали камерный формат мероприятия. Совсем отменить его было нельзя — в этом году конкурс проходил в юбилейный, 25-й раз.

Финал провели в духе телешоу «Вечерний Ургант», со своей музыкальной группой и похожим интерьером. Ведущий The MISS NSU Show Дмитрий Завьялов общался с гостями, а потом пригласил пятерых девушек, претенденток на корону и звание «Мисс Второй Шанс НГУ». Все они — участницы прошлых лет, которые запомнились зрителям и членам жюри, но не смогли получить главный приз.