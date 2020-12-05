5 декабря суббота
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 1/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняДва человека погибли в ДТП

Все новости

Все новости

В Академгородке прошел финал «Мисс НГУ — 2020» — второй шанс побороться за корону получили участницы прошлых лет

Организаторы не смогли отменить 25-й, юбилейный конкурс, и провели его в камерном формате

784
8Обсудить

Поделиться

«Мисс Второй Шанс НГУ» стала студентка третьего курса филологического факультета НГУ Валерия Антипова

«Мисс Второй Шанс НГУ» стала студентка третьего курса филологического факультета НГУ Валерия Антипова

Поделиться

В Новосибирске прошел финал «Мисс НГУ — 2020» в необычном формате

В субботу, 5 декабря, в новосибирском Академгородке прошел финал традиционного ежегодного конкурса «Мисс НГУ» среди студенток университета. В этот раз его провели в свернутом формате — зрителей и самих участниц было гораздо меньше обычного.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации организаторы выбрали камерный формат мероприятия. Совсем отменить его было нельзя — в этом году конкурс проходил в юбилейный, 25-й раз.

Финал провели в духе телешоу «Вечерний Ургант», со своей музыкальной группой и похожим интерьером. Ведущий The MISS NSU Show Дмитрий Завьялов общался с гостями, а потом пригласил пятерых девушек, претенденток на корону и звание «Мисс Второй Шанс НГУ». Все они — участницы прошлых лет, которые запомнились зрителям и членам жюри, но не смогли получить главный приз.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Девушки прошли разные испытания: импровизированное дефиле под самую разную, не всегда подходящую испытанию музыку, интеллектуальный конкурс, выступление со своим сочинением, написанным еще в первый год участия в конкурсе.

Победительницу выбирали интернет-голосованием в группе конкурса «ВКонтакте». «Мисс Второй Шанс НГУ» стала студентка третьего курса филологического факультета НГУ Валерия Антипова — в прошлом году она стала обладательницей спецприза от юмористического клуба физфака НГУ «Квант», создателя и организатора конкурса, а в этом году получила корону.

А в прошлом году победительницей конкурса «Мисс НГУ» стала студентка геологического факультета Елизавета Ошорова — девушка обошла 10 конкуренток и выиграла iPhone.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НГУконкурспобедамисс НГУ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...