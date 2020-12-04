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Самогруз оборвал кабель на площади Труда — водители встали в 5-километровую пробку

На месте аварии работает регулировщик

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По словам очевидцев, оголенные провода лежат на проезжей части

По словам очевидцев, оголенные провода лежат на проезжей части

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На площади Труда в Новосибирске самогруз оборвал провода

Вечером в пятницу, 4 декабря, в Новосибирске в районе площади Труда самогруз оборвал кабель. В результате этого автомобилисты застряли в 5-километровой пробке.

— На площади Труда всё стоит. Троллейбусы застряли в обе стороны. Слева всё стоит, потому что висит кабель, и никто проехать не может, — рассказал читатель НГС Сергей.

Сейчас на месте аварии работает регулировщик.

— Самогруз оборвал провода для троллейбусов! Удачи вам, — написал в приложении 2ГИС очевидец.

На Димитровском мосту в сторону левого берега скопилась многокилометровая пробка

На Димитровском мосту в сторону левого берега скопилась многокилометровая пробка

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На прошлой неделе также из-за обрыва кабеля в Новосибирске в районе Октябрьского моста остановилось движение троллейбусов — сеть обесточили на несколько часов.

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В минувший вторник в Кировском районе трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу.

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Новосибирскплощадь Трудапроводазатор на дорогах
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