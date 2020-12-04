Самогруз оборвал кабель на площади Труда — водители встали в 5-километровую пробку

На площади Труда в Новосибирске самогруз оборвал провода
Вечером в пятницу, 4 декабря, в Новосибирске в районе площади Труда самогруз оборвал кабель. В результате этого автомобилисты застряли в 5-километровой пробке.
— На площади Труда всё стоит. Троллейбусы застряли в обе стороны. Слева всё стоит, потому что висит кабель, и никто проехать не может, — рассказал читатель НГС Сергей.
Сейчас на месте аварии работает регулировщик.
— Самогруз оборвал провода для троллейбусов! Удачи вам, — написал в приложении 2ГИС очевидец.
На прошлой неделе также из-за обрыва кабеля в Новосибирске в районе Октябрьского моста остановилось движение троллейбусов — сеть обесточили на несколько часов.
В минувший вторник в Кировском районе трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу.