Самогруз оборвал кабель на площади Труда — водители встали в 5-километровую пробку

Вечером в пятницу, 4 декабря, в Новосибирске в районе площади Труда самогруз оборвал кабель. В результате этого автомобилисты застряли в 5-километровой пробке.



— На площади Труда всё стоит. Троллейбусы застряли в обе стороны. Слева всё стоит, потому что висит кабель, и никто проехать не может, — рассказал читатель НГС Сергей.

Сейчас на месте аварии работает регулировщик.

— Самогруз оборвал провода для троллейбусов! Удачи вам, — написал в приложении 2ГИС очевидец.