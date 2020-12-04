Количество смертей в Новосибирской области выросло почти в два раза

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за ноябрь 2020 года. В документе указано, сколько за этот месяц было сделано записей о смерти, разводах и свадьбах. Количество умерших людей выросло почти в два раза.

Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2 703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше. Всего в ноябре этого года в Новосибирской области скончались 5150 человек. При этом количество записей о рождении немного выросло: в аналогичный период 2019 года было сделано 2296 записей, в 2020-м — 2336.