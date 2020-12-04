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Количество смертей в Новосибирской области выросло почти в два раза

В регионе умерло на 90% больше людей, чем в прошлом ноябре

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Всего в ноябре 2020 года было сделано 5150 записей о смерти

Всего в ноябре 2020 года было сделано 5150 записей о смерти

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В ноябре резко выросло количество смертей в Новосибирской области

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за ноябрь 2020 года. В документе указано, сколько за этот месяц было сделано записей о смерти, разводах и свадьбах. Количество умерших людей выросло почти в два раза.

Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2 703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше. Всего в ноябре этого года в Новосибирской области скончались 5150 человек. При этом количество записей о рождении немного выросло: в аналогичный период 2019 года было сделано 2296 записей, в 2020-м — 2336.

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Кроме этого, управление предоставило статистику по разводам. Здесь цифра практически не изменилась. В 2019 году было зарегистрировано 1019 записи о расторжении брака, в текущем ноябре — 1111 записей. Зарегистрировано браков в 2019-м — 1481, в 2020-м — 1133.

В статистике за октябрь количество смертей за аналогичный период прошлого года тоже сильно отличается от ситуации в этом году. В октябре 2020-го умерших людей стало на тысячу больше.

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ЗАГСсмертностьстатистика
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