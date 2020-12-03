Решили проблему: «Ройял Парк» поставил пластиковые щиты на фуд-корте — теперь там снова можно есть

По словам представителей, общая территория фуд-корта разделена на зоны рядом с каждым кафе. В зону кафе могут зайти лишь несколько человек, которые должны соблюдать дистанцию. Остальные ждут своей очереди снаружи.

— Мы союзом торговых центров согласовали с Минпромторгом России определенные действия, в каких случаях может работать фуд-корт. Одной из мер, при которых они могут работать, было зонирование путем соблюдения расстояния 1,5 метра. Мы пошли по другому принципу — поставили отдельные ограждения с отдельными входами, при этом поставили столы с соблюдением дистанцирования, — сообщили в ТРК.