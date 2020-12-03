Решили проблему: «Ройял Парк» поставил пластиковые щиты на фуд-корте — теперь там снова можно есть

Новосибирский «Ройял Парк» нашел способ обойти ограничения областного правительства на ограничения работы фуд-кортов в торговых комплексах. В ТРК объяснили, почему решили установить пластиковые щиты возле общепита на втором этаже.
— Понимание фуд-кортов следующее — это общий зал. Да, там несколько кафе. Конечно, мы считаем, что это постановление нарушает антимонопольное законодательство. Почему общепит, который работает отдельно и имеет отдельное помещение, может работать, а общепит в зоне фуд-корта не может работать? Где в антимонопольном законодательстве об этом указано, что мы по месту расположения должны ограничить их действия? Мы решили проблему тем, что сделали своим арендаторам отдельные зоны, — пояснили представители «Ройял Парка».
По словам представителей, общая территория фуд-корта разделена на зоны рядом с каждым кафе. В зону кафе могут зайти лишь несколько человек, которые должны соблюдать дистанцию. Остальные ждут своей очереди снаружи.
— Мы союзом торговых центров согласовали с Минпромторгом России определенные действия, в каких случаях может работать фуд-корт. Одной из мер, при которых они могут работать, было зонирование путем соблюдения расстояния 1,5 метра. Мы пошли по другому принципу — поставили отдельные ограждения с отдельными входами, при этом поставили столы с соблюдением дистанцирования, — сообщили в ТРК.
В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что о планах на установку таких ограничителей пространства в других торговых центрах не знают — это решение принимают владельцы бизнеса.
Ни коронавирус, ни падение доходов не остановили новосибирцев — в конце рабочей недели торговые центры заполнились людьми. Многие пришли в расчете на скидки, которые магазины обещали в традиционную «черную пятницу». Как горожане отмечали «черную пятницу», смотрите в нашем фоторепортаже.