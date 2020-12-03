В ЦВО рассказали, когда новосибирских военных начнут прививать от коронавируса

В Центральном военном округе рассказали, когда начнется вакцинация военнослужащих от коронавируса в Новосибирской области.

— В ближайшее время, может, даже на следующей неделе, — сообщил начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.



В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.