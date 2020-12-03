В ЦВО рассказали, когда новосибирских военных начнут прививать от коронавируса

Новосибирских военнослужащих начнут прививать на следующей неделе
В Центральном военном округе рассказали, когда начнется вакцинация военнослужащих от коронавируса в Новосибирской области.
— В ближайшее время, может, даже на следующей неделе, — сообщил начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
В сообщении ведомства также уточняется, что всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих по всей стране. В среду,
— Мы знаем, что более двух миллионов доз у нас уже произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции
В начале ноября первый эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край. В этом году проводы на службу немного отличались: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться. Фотограф НГС побывал на первой отправке солдат и сделал фотографии необычного призыва.
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