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В ЦВО рассказали, когда новосибирских военных начнут прививать от коронавируса

Ранее Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

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В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против коронавируса

В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против коронавируса

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Новосибирских военнослужащих начнут прививать на следующей неделе

В Центральном военном округе рассказали, когда начнется вакцинация военнослужащих от коронавируса в Новосибирской области.

— В ближайшее время, может, даже на следующей неделе, — сообщил начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

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В сообщении ведомства также уточняется, что всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих по всей стране. В среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от COVID-19.

— Мы знаем, что более двух миллионов доз у нас уже произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, — заявил президент.

В начале ноября первый эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край. В этом году проводы на службу немного отличались: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться. Фотограф НГС побывал на первой отправке солдат и сделал фотографии необычного призыва.

Российская векторная вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, находится в третьей фазе исследований. В России она была зарегистрирована для применения в особом порядке, предусмотренном специальным постановлением правительства. Оно касается лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения ЧС.

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