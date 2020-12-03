«Мы узаконим эту трассу»: на автодроме «Сибирское кольцо» продолжатся тренировки — для открытия ждут морозов

Трассу «Сибирское кольцо» в Новосибирске готовят к новому сезону
Новосибирская федерация автомобильного спорта продолжит пользоваться трассой автодрома «Сибирское кольцо» — в этом году ее откроют, как только замерзнет земля. Сейчас решается вопрос о новом арендаторе территории, рассказал корреспонденту НГС президент федерации Армен Арутюнян.
По информации Тайги.инфо, городские власти еще в октябре расторгли с СРЦ «Сибирское кольцо» договор аренды на участок площадью 118,2 га на улице Выборной. На территории еще в конце 2000-х планировалось построить современный автодром, проект для него тогда разработало немецкое бюро Tilke GmbH — авторы гоночных трасс «Формулы-1». В 2014 году директор компании «Сибирское кольцо» Алексей Джулай объявлял о начале его реализации, но фактически построена была только одна трасса.
— У нас была устная договоренность с Алексеем Юрьевичем Джулаем, что мы там сделаем трассу. Но поскольку мы тратим там деньги, а что дальше, непонятно, мы инициировали этот процесс, чтобы федерация официально могла ею пользоваться вместе с мотофедерацией, — рассказал Армен Арутюнян. — Сейчас мэрия, наконец-то услышав нас, расторгла договор по этому земельному участку.
По словам президента федерации автоспорта, сегодня идут переговоры о передаче участка под управление муниципального предприятия, но территория в любом случае будет использоваться для развития технических видов спорта и находиться в пользовании федераций авто- и мотоспорта, которые смогут привлекать к проекту инвесторов.
— По большому счету мы узаконим эту трассу, сможем поставить какие-то ангары для спортивных машин, — пояснил Армен Арутюнян.
Существующая трасса «Сибирского кольца» используется и зимой, и летом. В федерации подчеркнули, что от планов по тренировкам и соревнованиям пока не отказываются.
— Зимний сезон будет, мы в любом случае его планируем, но посмотрим, как у нас будет ситуация с пандемией и как ко всему этому будут относиться наши властные структуры, не будет ли запретов, — заметил президент федерации автоспорта. — Как морозы встанут, земля замерзнет, эта трасса будет открыта, можно будет тренироваться.
СРЦ «Сибирское кольцо» по опубликованному вчера мэрией перечню находится в числе крупных должников по аренде земли — задолженность компании превышает 10 миллионов рублей. По данным Арбитражного суда, за последние два года с компании пытались взыскать более 7 миллионов рублей. В 2016 году суд арестовал счета компании из-за долга в 5,5 миллиона рублей.