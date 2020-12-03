«Мы узаконим эту трассу»: на автодроме «Сибирское кольцо» продолжатся тренировки — для открытия ждут морозов

Новосибирская федерация автомобильного спорта продолжит пользоваться трассой автодрома «Сибирское кольцо» — в этом году ее откроют, как только замерзнет земля. Сейчас решается вопрос о новом арендаторе территории, рассказал корреспонденту НГС президент федерации Армен Арутюнян.



По информации Тайги.инфо, городские власти еще в октябре расторгли с СРЦ «Сибирское кольцо» договор аренды на участок площадью 118,2 га на улице Выборной. На территории еще в конце 2000-х планировалось построить современный автодром, проект для него тогда разработало немецкое бюро Tilke GmbH — авторы гоночных трасс «Формулы-1». В 2014 году директор компании «Сибирское кольцо» Алексей Джулай объявлял о начале его реализации, но фактически построена была только одна трасса.

