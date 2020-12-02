«Пока не самая жесткая зима»: в Новосибирской области похолодает до -27 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни.

— Пока не самая жесткая зима. Мы по-прежнему держимся в полосе повышенного атмосферного давления, связанного с довольно мощным антициклоном. Тем не менее прослеживаются теплые атмосферные фронты, которые больше выявлены на высоте. Поэтому они дают небольшие осадки в виде снега в отдельные периоды, а у земли — слабые ветры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.