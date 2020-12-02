«Пока не самая жесткая зима»: в Новосибирской области похолодает до -27 градусов

Температура в НСО опустится до -27 градусов в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни.
— Пока не самая жесткая зима. Мы по-прежнему держимся в полосе повышенного атмосферного давления, связанного с довольно мощным антициклоном. Тем не менее прослеживаются теплые атмосферные фронты, которые больше выявлены на высоте. Поэтому они дают небольшие осадки в виде снега в отдельные периоды, а у земли — слабые ветры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По словам синоптика, ситуация в регионе мало изменится в последующие дни — температура будет меняться от -15 до -22 градусов, местами до
3 декабря в Новосибирске переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем
4 декабря ночью в городе местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Днем
5 декабря будет заток холода с северо-запада, поэтому температуры будут ниже. Днем в Новосибирске будет
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ранее, что в Новосибирске в течение недели возможно аномальное похолодание, температура может опуститься до -25 градусов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили онлайн-сервисы. Они обещают, что в Новосибирске будет стабильно прохладно.