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«Пока не самая жесткая зима»: в Новосибирской области похолодает до -27 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие три дня

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В Новосибирске продержится морозная и бесснежная погода

В Новосибирске продержится морозная и бесснежная погода

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Температура в НСО опустится до -27 градусов в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни.

— Пока не самая жесткая зима. Мы по-прежнему держимся в полосе повышенного атмосферного давления, связанного с довольно мощным антициклоном. Тем не менее прослеживаются теплые атмосферные фронты, которые больше выявлены на высоте. Поэтому они дают небольшие осадки в виде снега в отдельные периоды, а у земли — слабые ветры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, ситуация в регионе мало изменится в последующие дни — температура будет меняться от -15 до -22 градусов, местами до -25... -27 градусов в ночные часы. Днем в Новосибирской области -11... -17 градусов. Также ожидаются гололедица, изморозь и туманы.

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3 декабря в Новосибирске переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем -11... -13 градусов. В ночные часы -15... -17 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

4 декабря ночью в городе местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Днем -12... -14 градусов. В ночные часы ожидается -16... -18 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

5 декабря будет заток холода с северо-запада, поэтому температуры будут ниже. Днем в Новосибирске будет -13... -15 градусов. В ночные часы -18... -20 градусов, в пригороде до -24 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ранее, что в Новосибирске в течение недели возможно аномальное похолодание, температура может опуститься до -25 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили онлайн-сервисы. Они обещают, что в Новосибирске будет стабильно прохладно.

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Новосибирскпогодапрогноз погодызима 2020/2021
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