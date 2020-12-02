Прокуратура предложила спасти городские леса Новосибирска возле биатлонного комплекса и в Советском районе

В Новосибирске предложили спасти лес рядом с биатлонным комплексом
Прокуратура Новосибирска направила в горсовет замечание и предложения по проекту решения об изменениях в Генплане города — все они касаются спасения городских лесов.
Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, замечание касается участка в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Шлюз, напротив остановки «Белоусова». В октябре прошлого года мэрия выдала разрешение на строительство спорткомплекса в этом месте. Позже, по информации прокуратуры, разрешение признали незаконным, так как участок относится к городским лесам. Сейчас мэрия обязана изменить вид разрешенного пользования участка.
— Функциональное зонирование земельного участка в Советском районе противоречит его статусу городского леса, а также поскольку функциональное зонирование территорий городских лесов установлено без учета приказов Рослесхоза об утверждении границы городских лесов, — сообщили в пресс-службе.
Строительство спорткомплекса на участке в районе Балтийской вызвало споры жителей микрорайона. Здесь мы подробнее писали об этом.
Кроме того, прокуратура направила в горсовет несколько предложений по Генплану. В ведомстве предложили изменить функциональную зону территории биатлонного комплекса в Дзержинском районе с общественно-деловой на рекреационную. Там предложено ввести зону только для лесов.
Второе предложение — изменить место планируемого размещения транспортного узла «Университет» в Советском районе.
— В случае его размещения в предлагаемом месте строительство автомобильной дороги будет осуществляться в границах городских лесов, что приведет к их рубке, — сообщили в ведомстве.
«Университет» планировали построить на выходе Университетского проспекта на Бердское шоссе с переносом туда конечных остановок общественного транспорта с Весеннего проезда. Также предлагалось перенести ж/д станцию Обское море ближе к Морскому проспекту.
В прокуратуре добавили, что горожане могут отправлять свои жалобы по изменениям в Генплан в ведомство.