Прокуратура предложила спасти городские леса Новосибирска возле биатлонного комплекса и в Советском районе

Прокуратура Новосибирска направила в горсовет замечание и предложения по проекту решения об изменениях в Генплане города — все они касаются спасения городских лесов.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, замечание касается участка в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Шлюз, напротив остановки «Белоусова». В октябре прошлого года мэрия выдала разрешение на строительство спорткомплекса в этом месте. Позже, по информации прокуратуры, разрешение признали незаконным, так как участок относится к городским лесам. Сейчас мэрия обязана изменить вид разрешенного пользования участка.