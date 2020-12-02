Вице-мэр заявила о создании парка у реки 1-й Ельцовки. Колонка о том, почему это не победа

1. Это не первая рабочая группа, и за три года много участков вокруг 1-й Ельцовки было отдано под застройку: для парковки у реки, для свечек ЖК «Эрмитаж» на Овражной напротив лицея, для самого лицея № 159 (его участок включает в себя кусочек реки и берега), для управленческой избушки за ТЦ «Европа», которая никак не используется, еще для одной очереди ЖК «Дианит» на Кавалерийской. Сколько продлится эта работа теперь и сколько еще участков потеряется по пути?



2. Пожелания жителей по 1-й Ельцовке к проекту обновленного генплана практически не учли. Мы просили убрать проектную улицу Предпринимателей, увеличить площадь парка. Нас пытаются успокоить, что дорога в пойме реки появится не скоро, что коридор под нее сузили. А сузили они ее до 20 метров — в них умещается 5 (!) автомобильных полос по 3,75 метра и все 6 полос, если по 3 метра.



Еще на слушаниях нас убеждали, что дорога эта — «парковая», что она необходима для благоустройства парка. Это лукавство: можно выбрать проектные решения, которые не требуют привлечения крупной тяжелой техники, или воспользоваться примерами создания экотроп в национальных парках.

