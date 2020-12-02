Вице-мэр заявила о создании парка у реки 1-й Ельцовки. Колонка о том, почему это не победа

Мэрия Новосибирска хочет сделать парк возле реки 1-и Ельцовки
В конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что вопрос парка в пойме реки 1-й Ельцовки наконец сдвинулся с мертвой точки: в департаменте культуры, спорта и молодежной политики создали новую рабочую группу, а земельная комиссия вернула в парковую зону несколько участков. Это действительно серьезный прорыв на пути к новому парку, но местные активисты оценивают свершившееся не так радостно. Координатор инициативной группы «Ельцовка — Первая!» Дарья Друщенко была одной из инициаторов создания парка и уже больше 5 лет пытается этого добиться. Для НГС она написала пять коротких тезисов, почему формирование единого участка для парка — еще не победа.
1. Это не первая рабочая группа, и за три года много участков вокруг 1-й Ельцовки было отдано под застройку: для парковки у реки, для свечек ЖК «Эрмитаж» на Овражной напротив лицея, для самого лицея
2. Пожелания жителей по 1-й Ельцовке к проекту обновленного генплана практически не учли. Мы просили убрать проектную улицу Предпринимателей, увеличить площадь парка. Нас пытаются успокоить, что дорога в пойме реки появится не скоро, что коридор под нее сузили. А сузили они ее до 20 метров — в них умещается 5 (!) автомобильных полос по 3,75 метра и все 6 полос, если по 3 метра.
Еще на слушаниях нас убеждали, что дорога эта — «парковая», что она необходима для благоустройства парка. Это лукавство: можно выбрать проектные решения, которые не требуют привлечения крупной тяжелой техники, или воспользоваться примерами создания экотроп в национальных парках.
3. В парковую зону не включили берега реки у Красного проспекта, к тому же у жителей отбирают территорию, которая относилась к зеленой зоне. Участок, где построили автостоянку, по действующему генплану города, утвержденному в 2007 году, находится в зоне городских лесов, территорий отдыха, скверов и парков, а в обновленном генплане почему-то переходит в зону общественно-деловую. При этом на участке — озелененные берега и акватория реки 1-й Ельцовки. Из-за неправильного зонирования в правилах землепользования и застройки (оно не соответствовало генплану, и за много лет должностные лица этого не исправили) там построили автостоянку. Она занимает
4. Не включили в состав парка береговые полосы реки в Сухом логу, хотя по закону они предназначены для общего пользования (ст. 6, п. 6 Водного кодекса РФ). Использование береговых полос 1-й Ельцовки в рекреационных целях, включение их в общественную парковую зону — оптимальный и законный вариант функционирования этой территории, потому что обеспечивает возможность общего пользования водным объектом. Как я понимаю, в этом направлении рабочая группа не работает.
5. Анна Терешкова радостно написала в своем фейсбуке, что «лед тронулся», что назначение нескольких участков на земельной комиссии было изменено в пользу рекреации. Я тоже рада, конечно, но... Участок 54:35:000000:10083 (участок рядом с ЖК «Астра», был предназначен для строительства многоуровневой автостоянки. — Прим. ред.) вернулся из-за моего обращения в прокуратуру в том числе: на него застройщика не нашлось и его оказалось легко вернуть в рекреацию. А кто поможет вернуть в рекреацию реку у Красного проспекта? Прокуратура пишет, что нарушения исправлены, река и береговые полосы вырезаны из участков 54:35:032950:30 (расположен справа от ТЦ «Европа», на территории зарегистрировано свайное поле. — Прим. ред.), 54:35:032950:40 (на участке построена парковка. — Прим. ред.), а на земельной комиссии в это время этим участкам в «целой» конфигурации меняют вид разрешенного использования на допускающее строительство коллектора.
В октябре журналист НГС Лиза Пичугина в своей колонке рассказывала, как территорию в пойме речки год за годом разрезают на участки для никому не нужных автостоянок.
Ранее местная жительница Роза Тарасова недоумевала, почему каждый мэр обещает благоустроить парк, но по ночам работает техника, которая строит совсем не беседки у воды.
А журналист НГС Стас Соколов нашел впечатляющие примеры благоустройства маленьких речек в Испании — не самой богатой европейской стране.
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