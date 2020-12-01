«Таким он и должен быть»: в СГК объяснили природу белого дыма из труб ТЭЦ, который смущает новосибирцев

В Новосибирске несколько дней подряд наблюдался смог и туман, а синоптики объявили в городе штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий для атмосферы. Жители города предположили, что виной всему могут быть ТЭЦ, которые сейчас выпускают много дыма.

Одна из читательниц НГС прислала в редакцию фотографию дымящей трубы с предположением, что видимость в городе нарушена из-за ТЭЦ. В СГК прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха в Новосибирске и уточнили, что дымление — это нормальное явление для средней температуры ноября и декабря.