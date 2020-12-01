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«Таким он и должен быть»: в СГК объяснили природу белого дыма из труб ТЭЦ, который смущает новосибирцев

Жители города считают, что неблагоприятные условия в атмосфере могут быть связаны с работой теплостанций

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Новосибирцы волнуются, что дым от труб загрязняет воздух в городе

Новосибирцы волнуются, что дым от труб загрязняет воздух в городе

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В СГК объяснили природу дыма из труб ТЭЦ

В Новосибирске несколько дней подряд наблюдался смог и туман, а синоптики объявили в городе штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий для атмосферы. Жители города предположили, что виной всему могут быть ТЭЦ, которые сейчас выпускают много дыма.

Одна из читательниц НГС прислала в редакцию фотографию дымящей трубы с предположением, что видимость в городе нарушена из-за ТЭЦ. В СГК прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха в Новосибирске и уточнили, что дымление — это нормальное явление для средней температуры ноября и декабря.

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— На приведенном фото дым белый или светло-серый, плотный — таким он и должен быть в условиях низких температур. Зимой ТЭЦ, конечно же, вырабатывает значительно больше тепла, чем летом, но сравнивать объем дыма и количество выбросов ТЭЦ — неправильно. Твердые частицы дымового газа (до 99%) улавливаются эффективными системами очистки, например электрофильтрами. А в атмосферу попадают в основном газообразные вещества — оксиды азота, серы и углерода и прочее. Чтобы понять, почему визуально дым из труб ТЭЦ становится объемным и густым, обратимся к физике и вспомним, как мы выдыхаем на морозе горячий воздух и видим пар. То же самое происходит и с дымом ТЭЦ. В его составе, так же как и в дыхании человека, содержится водяной пар, — объяснила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

Также в СГК рассказали, какое количество бурого угля — его тоже часто обвиняют в загрязнении воздуха — используется в Новосибирске:

— На использование бурого угля переведена в начале 2018 года только ТЭЦ-5. Другая новосибирская станция — ТЭЦ-3 — давно работает на буром угле, так как действующее сейчас оборудование изначально было спроектировано в 1970-е годы именно на этот вид топлива. Остальные станции Новосибирской области — ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и Барабинская ТЭЦ — работают на каменном угле, переводить их на бурый не планируется. При сжигании бурого угля выброс взвешенных веществ снизился примерно в два раза в сравнении с использованием каменного угля.

По словам Натальи Барсуковой, Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердило, что бурый уголь не ухудшил экологическую обстановку. Данные расширенного мониторинга ведомство представило в горсовете Новосибирска в июне этого года.

— Более 50% в структуре выбросов в Новосибирске несколько лет подряд дают автомобили. Например, в 2016 году доля автотранспорта составляла 58,5%, а в 2018 году — 56,8%. Такие данные мэрия Новосибирска приводит в опубликованных ежегодных обзорах состояния окружающей среды в городе. Новосибирск и Красноярск — два сибирских города, которые, по данным аналитического агентства «Автостат», входят в топ-15 регионов России по количеству автомобилей. Впрочем, выбросы от автотранспорта также постепенно снижаются, поэтому их доля в общей структуре не растет. В обзорах состояния окружающей среды специалисты-экологи отмечают, что в целом в Новосибирске за десятилетие воздух стал менее загрязненным. Валовый выброс в 2018 году составил 167 992 тонны против аналогичного показателя 262 376 тонн в 2010 году, — добавили в СГК.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На днях в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха — горожане заметили черную пыль в квартирах. Также сибиряки начали жаловаться на странный густой туман ночью — уровень загрязнения воздуха оценивался на 9 баллов из 10.

В начале октября новосибирцы жаловались на химический запах в городе, после мэрия Новосибирска сообщала НГС, что основным фактором в загрязнении приземного слоя атмосферного воздуха является автотранспорт.

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