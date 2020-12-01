«Таким он и должен быть»: в СГК объяснили природу белого дыма из труб ТЭЦ, который смущает новосибирцев

В СГК объяснили природу дыма из труб ТЭЦ
В Новосибирске несколько дней подряд наблюдался смог и туман, а синоптики объявили в городе штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий для атмосферы. Жители города предположили, что виной всему могут быть ТЭЦ, которые сейчас выпускают много дыма.
Одна из читательниц НГС прислала в редакцию фотографию дымящей трубы с предположением, что видимость в городе нарушена из-за ТЭЦ. В СГК прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха в Новосибирске и уточнили, что дымление — это нормальное явление для средней температуры ноября и декабря.
— На приведенном фото дым белый или светло-серый, плотный — таким он и должен быть в условиях низких температур. Зимой ТЭЦ, конечно же, вырабатывает значительно больше тепла, чем летом, но сравнивать объем дыма и количество выбросов ТЭЦ — неправильно. Твердые частицы дымового газа (до 99%) улавливаются эффективными системами очистки, например электрофильтрами. А в атмосферу попадают в основном газообразные вещества — оксиды азота, серы и углерода и прочее. Чтобы понять, почему визуально дым из труб ТЭЦ становится объемным и густым, обратимся к физике и вспомним, как мы выдыхаем на морозе горячий воздух и видим пар. То же самое происходит и с дымом ТЭЦ. В его составе, так же как и в дыхании человека, содержится водяной пар, — объяснила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
Также в СГК рассказали, какое количество бурого угля — его тоже часто обвиняют в загрязнении воздуха — используется в Новосибирске:
— На использование бурого угля переведена в начале
По словам Натальи Барсуковой, Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердило, что бурый уголь не ухудшил экологическую обстановку. Данные расширенного мониторинга ведомство представило в горсовете Новосибирска в июне этого года.
— Более 50% в структуре выбросов в Новосибирске несколько лет подряд дают автомобили. Например, в
На днях в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха — горожане заметили черную пыль в квартирах. Также сибиряки начали жаловаться на странный густой туман ночью — уровень загрязнения воздуха оценивался на
В начале октября новосибирцы жаловались на химический запах в городе, после мэрия Новосибирска сообщала НГС, что основным фактором в загрязнении приземного слоя атмосферного воздуха является автотранспорт.