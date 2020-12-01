В Новосибирске закончили строить перинатальный центр — 10 фото того, что сделали за семь лет

В Новосибирске сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом перинатальный центр, строительство которого велось с 2013 года.

— Хочу с удовольствием отметить, что темпы завершения строительных работ, которые мы наблюдали летом, когда мы посещали этот объект, были выдержаны до конца. Тем более, что обстановка нас подталкивала к более срочному завершению строительной части центра. Сегодня мы видим полностью готовый со строительной точки зрения объект, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

