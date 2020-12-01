В Новосибирске закончили строить перинатальный центр — 10 фото того, что сделали за семь лет

В Новосибирске ввели в строй «замороженный» в 2015 году перинатальный центр
В Новосибирске сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом перинатальный центр, строительство которого велось с 2013 года.
— Хочу с удовольствием отметить, что темпы завершения строительных работ, которые мы наблюдали летом, когда мы посещали этот объект, были выдержаны до конца. Тем более, что обстановка нас подталкивала к более срочному завершению строительной части центра. Сегодня мы видим полностью готовый со строительной точки зрения объект, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
СЮЖЕТ
Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что в случае ухудшения эпидобстановки в новом перинатальном центре на Немировича-Данченко разместят пациентов с коронавирусом. Однако главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов предложил в качестве резерва для COVID-госпиталя старое здание вместо нового.
— Мне самому не хочется превращать это здание в инфекционный госпиталь. И ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определенный маневр. Мы это здание будем использовать по профилю, как перинатальный центр. Дату, когда мы даем отмашку на переезд, мы будем определять после составления графика переезда отделений перинатального центра в новое здание. Нужно будет освоить и помещение, и оборудование достаточно быстро и тут же составить перечень работ, синхронизированных с первым графиком, о том, что нужно сделать в старом здании, чтобы оставить его в резерве под возможное использование как ковидный госпиталь, — отметил губернатор Андрей Травников.
НГС побывал в новом здании и узнал, как выглядит перинатальный центр.
К моменту остановки строительства власти вложили в центр около 1 миллиарда рублей, но для его завершения, по более ранним оценкам, было необходимо еще около 3,5 миллиарда. Позже власти переделали проект и сократили число коек для беременных женщин — вместо 305 кроватей будет 213, но и этих коек, по планам авторов, хватит на 3–4 тысячи рожениц в год.
Здесь мы подробнее рассказывали о стройке перинатального центра. А в прошлом декабре НГС писал о том, что из областного бюджета выделяли 495 миллионов рублей.
Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал, что на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как еще возможного ковид-госпиталя было выделено 75 миллионов.