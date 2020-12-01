1 декабря вторник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 8/10
usd 76.20
eur 91.20
Тема дняЧто нас ждёт в декабре? Топ новых законов

Все новости

Все новости

В Новосибирске закончили строить перинатальный центр — 10 фото того, что сделали за семь лет

Власти отказались от идеи создания на базе центра ковидного госпиталя

500
12Обсудить

Поделиться

Строительство нового перинатального центра закончили досрочно

Строительство нового перинатального центра закончили досрочно

Поделиться

В Новосибирске ввели в строй «замороженный» в 2015 году перинатальный центр

В Новосибирске сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом перинатальный центр, строительство которого велось с 2013 года.

— Хочу с удовольствием отметить, что темпы завершения строительных работ, которые мы наблюдали летом, когда мы посещали этот объект, были выдержаны до конца. Тем более, что обстановка нас подталкивала к более срочному завершению строительной части центра. Сегодня мы видим полностью готовый со строительной точки зрения объект, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Перинатальный центр

Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что в случае ухудшения эпидобстановки в новом перинатальном центре на Немировича-Данченко разместят пациентов с коронавирусом. Однако главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов предложил в качестве резерва для COVID-госпиталя старое здание вместо нового.

— Мне самому не хочется превращать это здание в инфекционный госпиталь. И ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определенный маневр. Мы это здание будем использовать по профилю, как перинатальный центр. Дату, когда мы даем отмашку на переезд, мы будем определять после составления графика переезда отделений перинатального центра в новое здание. Нужно будет освоить и помещение, и оборудование достаточно быстро и тут же составить перечень работ, синхронизированных с первым графиком, о том, что нужно сделать в старом здании, чтобы оставить его в резерве под возможное использование как ковидный госпиталь, — отметил губернатор Андрей Травников.

НГС побывал в новом здании и узнал, как выглядит перинатальный центр.

Строительство роддома началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили

Строительство роддома началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили

Поделиться

К моменту остановки строительства власти вложили в центр около 1 миллиарда рублей, но для его завершения, по более ранним оценкам, было необходимо еще около 3,5 миллиарда. Позже власти переделали проект и сократили число коек для беременных женщин — вместо 305 кроватей будет 213, но и этих коек, по планам авторов, хватит на 3–4 тысячи рожениц в год.

В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей на достройку перинатального центра<br><br>

В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей на достройку перинатального центра

Поделиться

Мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек <br>

Мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек

Поделиться

Площадь центра — около 32 тысяч квадратных метров

Площадь центра — около 32 тысяч квадратных метров

Поделиться

В ближайший месяц в центр перевезут недостающее оборудование

В ближайший месяц в центр перевезут недостающее оборудование

Поделиться

В год перинатальный центр сможет принимать 4,5 тысячи родов<br>

В год перинатальный центр сможет принимать 4,5 тысячи родов

Поделиться

В операционной перинатального центра установлено современное оборудование. Оно позволяет хирургу получить доступ ко всем рентгеновским снимкам, которые пациентка сделала до операции

В операционной перинатального центра установлено современное оборудование. Оно позволяет хирургу получить доступ ко всем рентгеновским снимкам, которые пациентка сделала до операции

Поделиться

Также в операционной установлены видеосистемы, которые дают доступ врачам наблюдать за ходом операции удаленно

Также в операционной установлены видеосистемы, которые дают доступ врачам наблюдать за ходом операции удаленно

Поделиться

У нового здания переменная этажность — от 7 до 9 этажей

У нового здания переменная этажность — от 7 до 9 этажей

Поделиться

На строительство крупнейшего перинатального центра за Уралом ушло семь лет

На строительство крупнейшего перинатального центра за Уралом ушло семь лет

Поделиться

Здесь мы подробнее рассказывали о стройке перинатального центра. А в прошлом декабре НГС писал о том, что из областного бюджета выделяли 495 миллионов рублей.

Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал, что на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как еще возможного ковид-госпиталя было выделено 75 миллионов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскперинатальный центрроддомоблбольница
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...