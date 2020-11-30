В Новосибирске начинается официальная зима: какой будет погода в первый день декабря

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие три дня, в регионе установится морозная и бесснежная погода.

— Над нами по-прежнему удерживается полоса повышенного атмосферного давления между сибирским и уральским антициклонами, был затухающий циклон, который шел из районов Казахстана, дошел до Павлодара, пытался пробить стену высокого давления, но он так в этом районе и затухает. Поэтому на фоне повышенного атмосферного давления идет выхолаживание воздушных масс. Температурный фон несколько ниже климатической нормы на 2-5 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

