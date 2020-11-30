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Тема дняНа Новосибирск идут аномальные морозы

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В Новосибирске начинается официальная зима: какой будет погода в первый день декабря

В ближайшие дни температура в регионе будет ниже нормы

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В утренние часы формируются туманы с ухудшением видимости до <nobr class="_">200-500</nobr> метров, изморозь

В утренние часы формируются туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, изморозь

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В НСО установится морозная и бесснежная погода

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие три дня, в регионе установится морозная и бесснежная погода.

— Над нами по-прежнему удерживается полоса повышенного атмосферного давления между сибирским и уральским антициклонами, был затухающий циклон, который шел из районов Казахстана, дошел до Павлодара, пытался пробить стену высокого давления, но он так в этом районе и затухает. Поэтому на фоне повышенного атмосферного давления идет выхолаживание воздушных масс. Температурный фон несколько ниже климатической нормы на 2-5 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Синоптики полагают, что в ближайшие три дня и, возможно, даже дольше продержится полоса высокого атмосферного давления. Температурный фон по Новосибирской области будет довольно пестрым: от -18 до -24 градусов, местами до -15... -18 градусов в ночные часы. Днем -9... -16 градусов.

1 декабря в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, изморозь. Днем -9... -11 градусов. В ночные часы ожидается -14... -16 градусов. Ветер переменный 2-7 м/сек.

2 и 3 декабря без осадков. Днем -11... -13 градусов. А в ночные часы -15... -17 градусов. Ветер переменный 2-7 м/сек.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ранее, что в Новосибирске в течение недели возможно аномальное похолодание, температура может опуститься до -25 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили онлайн-сервисы. Они обещают, что в Новосибирске будет стабильно прохладно.

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Новосибирсканомальный мороззимапогодапрогноз погоды
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