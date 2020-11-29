«Какой год, такой и каток»: журналист «Редакции» иронично прокомментировал новую форму катка на Ленина

Журналист «Редакции» Алексей Пивоваров обсудил новый проект катка у оперного театра в рубрике «Редакции. News» и иронично прокомментировал ответы вице-мэра Анны Терешковой горожанам, которые вновь усмотрели в нём фаллический символ.

— В Новосибирске снова открыли каток, который в прошлом году возмутил некоторых своей формой — она напомнила им пенис. Но в мэрии сочли, что закрывать из-за этого лед — бред, — сказал Алексей Пивоваров.

Журналист также привел в пример цитату вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой о том, что, по ее мнению, «только люди с извращенной психикой могут себе что-то придумать», а «форма не смущает, главное — наполнение».