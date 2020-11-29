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«Какой год, такой и каток»: журналист «Редакции» иронично прокомментировал новую форму катка на Ленина

Вице-мэр Анна Терешкова уже успела отреагировать на выпуск в своем Instagram

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Журналист считает, что в 2020 году такая форма очень уместна&nbsp;

Журналист считает, что в 2020 году такая форма очень уместна 

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Журналист «Редакции» Алексей Пивоваров обсудил новый проект катка у оперного театра в рубрике «Редакции. News» и иронично прокомментировал ответы вице-мэра Анны Терешковой горожанам, которые вновь усмотрели в нём фаллический символ.

— В Новосибирске снова открыли каток, который в прошлом году возмутил некоторых своей формой — она напомнила им пенис. Но в мэрии сочли, что закрывать из-за этого лед — бред, — сказал Алексей Пивоваров.

Журналист также привел в пример цитату вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой о том, что, по ее мнению, «только люди с извращенной психикой могут себе что-то придумать», а «форма не смущает, главное — наполнение».

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— Полностью согласен с вами, Анна Васильевна. Главное — всегда суть. И если родина тебе показывает что-то по-настоящему содержательное, пусть и в виде катка, не надо зацикливаться на формальных признаках. И вообще, в этом году такая форма очень уместна: какой год — такой и каток, — пошутил журналист.

Вице-мэр Новосибирска уже успела отреагировать на обсуждение катка в «Редакции. News».

— Конечно, приятно, но надеюсь, что на следующей неделе в стране появятся другие позитивные новости! — написала она.

Обновленный проект катка на площади Ленина в Новосибирске уже успел вызвать бурную реакцию на телевидении — телеведущий Иван Ургант даже посвятил ему песню во время шоу на Первом канале.

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Алексей Пивоваровкаток«Редакция»
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