«Какой год, такой и каток»: журналист «Редакции» иронично прокомментировал новую форму катка на Ленина

Журналист «Редакции» Алексей Пивоваров обсудил новый проект катка у оперного театра в рубрике «Редакции. News» и иронично прокомментировал ответы вице-мэра Анны Терешковой горожанам, которые вновь усмотрели в нём фаллический символ.
— В Новосибирске снова открыли каток, который в прошлом году возмутил некоторых своей формой — она напомнила им пенис. Но в мэрии сочли, что закрывать из-за этого лед — бред, — сказал Алексей Пивоваров.
Журналист также привел в пример цитату вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой о том, что, по ее мнению, «только люди с извращенной психикой могут себе что-то придумать», а «форма не смущает, главное — наполнение».
— Полностью согласен с вами, Анна Васильевна. Главное — всегда суть. И если родина тебе показывает что-то по-настоящему содержательное, пусть и в виде катка, не надо зацикливаться на формальных признаках. И вообще, в этом году такая форма очень уместна: какой год — такой и каток, — пошутил журналист.
Вице-мэр Новосибирска уже успела отреагировать на обсуждение катка в «Редакции. News».
— Конечно, приятно, но надеюсь, что на следующей неделе в стране появятся другие позитивные новости! — написала она.
Обновленный проект катка на площади Ленина в Новосибирске уже успел вызвать бурную реакцию на телевидении — телеведущий Иван Ургант даже посвятил ему песню во время шоу на Первом канале.