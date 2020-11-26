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Новосибирские синоптики рассказали, сколько в городе продержится неприятный запах

Жители города обратили внимание на вонь в воздухе

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Синоптики назвали причины неприятного запаха в городе

Синоптики назвали причины неприятного запаха в городе

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В Новосибирске на два дня может сохраниться неприятный запах

Сегодня днем, 26 ноября, жители Новосибирска стали жаловаться на неприятный запах в городе — синоптики дали этому несколько объяснений.

— Во-первых, у нас сохраняется область высокого атмосферного давления — антициклон. Эта область связана с очень слабыми ветрами в приземном слое. Это затрудняет перемешивание воздушных масс по вертикали и по горизонтали. Поэтому получается эффект застоя, что и вызывает повышение концентрации загрязняющих веществ. Второй фактор — это формирование слоев температурной инверсии. На фоне высокого атмосферного давления у нас в НСО формируются отдельные массивы облачности, которые вызывают неоднородный фон температур, — объяснил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Синоптик также отметил, в зависимости от того, как долго в регионе сохранится область высокого атмосферного давления, столько и продержится неприятный запах в городе.

— В ближайшие двое суток может сохраняться область высокого атмосферного давления. Неприятный запах и повышенный уровень загрязнения воздуха могут продержаться в городе еще два дня, — добавил Ренад Ягудин.

По информации сайта Cityair.io, хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Центральном и Железнодорожном районах.

Самое плохое качество воздуха сегодня зафиксировала экспериментальная станция на улице Максима Горького — в 19:00 здесь оно достигло отметки в 6 баллов&nbsp;<br>

Самое плохое качество воздуха сегодня зафиксировала экспериментальная станция на улице Максима Горького — в 19:00 здесь оно достигло отметки в 6 баллов 

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Чуть лучше ситуация в Заельцовском районе — на улице Линейная, 33, где располагается экспериментальная станция City Air, качество воздуха оценивается в 5 баллов из 10. Аналогичная ситуация в районе ОбьГЭСа и в Академгородке. В остальных районах Новосибирска отметка качества воздуха не поднимается выше 4 баллов.

В последний раз в городе появлялся неприятный запах 17 ноября — тогда новосибирцы обратили внимание на странную дымку.

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