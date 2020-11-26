Новосибирские синоптики рассказали, сколько в городе продержится неприятный запах

Сегодня днем, 26 ноября, жители Новосибирска стали жаловаться на неприятный запах в городе — синоптики дали этому несколько объяснений.

— Во-первых, у нас сохраняется область высокого атмосферного давления — антициклон. Эта область связана с очень слабыми ветрами в приземном слое. Это затрудняет перемешивание воздушных масс по вертикали и по горизонтали. Поэтому получается эффект застоя, что и вызывает повышение концентрации загрязняющих веществ. Второй фактор — это формирование слоев температурной инверсии. На фоне высокого атмосферного давления у нас в НСО формируются отдельные массивы облачности, которые вызывают неоднородный фон температур, — объяснил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.