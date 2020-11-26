Ургант посвятил песню скандальному катку в Новосибирске во время шоу на Первом канале

Иван Ургант посвятил песню фаллическому катку в Новосибирске
Телеведущий Иван Ургант посмеялся над обновленным проектом катка на площади Ленина в Новосибирске во время эфира шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
— Помнишь, была новость? Я думаю, все помнят новость, что в Новосибирске в прошлом году каток сделали в виде фаллического символа — некоторые в нем это усмотрели. В этом году полностью переделали проект, — сказал Иван Ургант.
По его словам, летом по площади гуляют мамы и дети, однако стоит залить место водой зимой — с их стороны сыплется критика. Иван Ургант призвал горожан кататься на катке. Кроме того, ведущий отметил, что в некоторых российских городах и вовсе «вместо катка ничего не положили».
Он также отметил, что ему хочется поддержать власти города, и исполнил песню на мотив композиции Евгения Мартынова «Лебединая верность», заменив слова.
«По катку новосибирскому солнечным днем,
Мы катались, взявшись за руки, вместе вдвоем,
Синий лед искрится ласково, но в этот миг
Из окна администрации слышится крик:
"А каток-то в виде пениса!
Вот такой лежит!"»
Однако после этого соведущий Дмитрий Хрусталев пошутил о том, что не стоит использовать слово «пенис» на Первом канале, и посоветовал заменить его, как в новости.
— Я с удовольствием исправлю эту ошибку, — ответил Иван Ургант и перепел песню.
На этой неделе вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала на своей странице в Facebook новый проект катка на площади Ленина у оперного театра, который оказался похож на прошлогодний.
Ранее в мэрии назвали места размещения катков в этом году и сообщили, что их зальют до конца декабря. Посмотрите, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках.