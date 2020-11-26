Ургант посвятил песню скандальному катку в Новосибирске во время шоу на Первом канале

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над обновленным проектом катка на площади Ленина в Новосибирске во время эфира шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

— Помнишь, была новость? Я думаю, все помнят новость, что в Новосибирске в прошлом году каток сделали в виде фаллического символа — некоторые в нем это усмотрели. В этом году полностью переделали проект, — сказал Иван Ургант.

По его словам, летом по площади гуляют мамы и дети, однако стоит залить место водой зимой — с их стороны сыплется критика. Иван Ургант призвал горожан кататься на катке. Кроме того, ведущий отметил, что в некоторых российских городах и вовсе «вместо катка ничего не положили».