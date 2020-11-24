Сегодня отмечают День моржа — в Новосибирске нашлась одна моржиха. 10 фото забавной звезды дельфинария

Тика живет и работает в дельфинарии с самого открытия — с лета 2016 года. Когда моржиха появилась в Сибири и только начала выступать, стало понятно, что она прирожденная артистка.



— Тика у нас настоящая примадонна, любимица зрителей, — рассказал корреспонденту НГС представитель центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Она постоянно участвует в представлениях и очень нравится зрителям, потому что очень талантлива и много чего умеет: качать пресс, танцевать танго, посылать поцелуйчики, даже интервью иногда дает. В общем, разносторонняя такая дама.