Сегодня отмечают День моржа — в Новосибирске нашлась одна моржиха. 10 фото забавной звезды дельфинария

В новосибирском дельфинарии поздравляют с Днем моржа примадонну Тику
Во вторник, 24 ноября, отмечается День моржа. В Новосибирске тоже есть кого поздравить с этим праздником. Рассказываем, как поживает звезда новосибирского дельфинария — очаровательная камчатская моржиха Тика. Публикуем 10 фото и 2 видео с морским животным.
Тика живет и работает в дельфинарии с самого открытия — с лета 2016 года. Когда моржиха появилась в Сибири и только начала выступать, стало понятно, что она прирожденная артистка.
— Тика у нас настоящая примадонна, любимица зрителей, — рассказал корреспонденту НГС представитель центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Она постоянно участвует в представлениях и очень нравится зрителям, потому что очень талантлива и много чего умеет: качать пресс, танцевать танго, посылать поцелуйчики, даже интервью иногда дает. В общем, разносторонняя такая дама.
Моржихе 12 лет, она родом с Камчатки, а в Новосибирск прибыла из Москвы, где жила и гастролировала по городам России. Четыре года назад Тику привезли в Сибирь в самолете с большим бассейном на борту.
За день Тика съедает 16 килограммов рыбы, причем разных видов — их соотношение определяют специалисты в зависимости от активности и потребностей животного. Самая любимая рыба Тики — селедка, и, конечно, сегодня в праздничном меню ее будет больше всего.
Тика — особа своенравная. В дельфинарии отмечают, что она сама определяет, с кем будет выступать, практически позволяет выходить с ней и предпочтения отдает обычно тренерам-мужчинам. Несмотря на свой нрав, Тика очень общительная и тактильная — любит, когда с ней проводят время и гладят ее.
У моржихи множество поклонников — многие гости дельфинария признаются, что приходят посмотреть именно на нее.
— Нам часто пишут в соцсетях комплименты Тике. Особенно активна одна гостья, недавно она написала, что хочет научиться качать пресс так же, как моржиха.
Самый красивый номер с участием Тики — белый танец с белым китом Чемалом. Его ставила старший тренер дельфинария Дарья Глухова — один из немногих специалистов в мире, который умеет делать подобные трюки.
— Морж и белуха относятся к разным пищевым цепочкам, так что они не враждуют и могут спокойно участвовать в одном номере, — пояснил Антон Нагорняк.
Посмотрите, как красиво моржиха Тика и белуха Чемал кружатся в медленном танце под мелодичную музыку
Автор: instagram.com / delfinia_nsk
А пару лет назад НГС взял у Тики интервью. Моржиха с удовольствием пообщалась с нашим журналистом и поделилась мнением насчет весны в Новосибирске — вы всё поймете без слов.
Тика умело передает человеческие эмоции и реакции
Автор: Александр Ощепков
А на прошлой неделе был праздник у другого не менее известного в Новосибирске животного — медведице Герде из зоопарка исполнилось 13 лет. Посмотрите вместе с нами на мохнатую именинницу и любимицу публики, а также маму двойняшек Норди и Шайны.