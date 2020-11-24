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Сегодня отмечают День моржа — в Новосибирске нашлась одна моржиха. 10 фото забавной звезды дельфинария

Смотрим, как Тика танцует и дает интервью

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Моржиха Тика предпочитает выступать с тренерами мужского пола

Моржиха Тика предпочитает выступать с тренерами мужского пола

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В новосибирском дельфинарии поздравляют с Днем моржа примадонну Тику

Во вторник, 24 ноября, отмечается День моржа. В Новосибирске тоже есть кого поздравить с этим праздником. Рассказываем, как поживает звезда новосибирского дельфинария — очаровательная камчатская моржиха Тика. Публикуем 10 фото и 2 видео с морским животным.

Тике около 15 лет, четыре из них она входит в труппу новосибирского дельфинария

Тике около 15 лет, четыре из них она входит в труппу новосибирского дельфинария

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Тика живет и работает в дельфинарии с самого открытия — с лета 2016 года. Когда моржиха появилась в Сибири и только начала выступать, стало понятно, что она прирожденная артистка.

— Тика у нас настоящая примадонна, любимица зрителей, — рассказал корреспонденту НГС представитель центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Она постоянно участвует в представлениях и очень нравится зрителям, потому что очень талантлива и много чего умеет: качать пресс, танцевать танго, посылать поцелуйчики, даже интервью иногда дает. В общем, разносторонняя такая дама.

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Тика участвует во всех программах дельфинария

Тика участвует во всех программах дельфинария

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Моржиха очень любит, когда ее хвалят и гладят

Моржиха очень любит, когда ее хвалят и гладят

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Моржихе 12 лет, она родом с Камчатки, а в Новосибирск прибыла из Москвы, где жила и гастролировала по городам России. Четыре года назад Тику привезли в Сибирь в самолете с большим бассейном на борту.

Тика любит общаться с людьми и легко поддается дрессуре

Тика любит общаться с людьми и легко поддается дрессуре

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Артистку научили общаться с людьми, а еще демонстрировать некоторые человеческие эмоции

Артистку научили общаться с людьми, а еще демонстрировать некоторые человеческие эмоции

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За день Тика съедает 16 килограммов рыбы, причем разных видов — их соотношение определяют специалисты в зависимости от активности и потребностей животного. Самая любимая рыба Тики — селедка, и, конечно, сегодня в праздничном меню ее будет больше всего.

Особенности фигуры не мешают Тике заниматься спортом

Особенности фигуры не мешают Тике заниматься спортом

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Тика — особа своенравная. В дельфинарии отмечают, что она сама определяет, с кем будет выступать, практически позволяет выходить с ней и предпочтения отдает обычно тренерам-мужчинам. Несмотря на свой нрав, Тика очень общительная и тактильная — любит, когда с ней проводят время и гладят ее.

Тика&nbsp;— девушка серьезная, но может и поозорничать. Например, пустить в зрителей такой фонтанчик

Тика — девушка серьезная, но может и поозорничать. Например, пустить в зрителей такой фонтанчик

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...но за свои проделки ей бывает и стыдно...

...но за свои проделки ей бывает и стыдно...

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У моржихи множество поклонников — многие гости дельфинария признаются, что приходят посмотреть именно на нее.

— Нам часто пишут в соцсетях комплименты Тике. Особенно активна одна гостья, недавно она написала, что хочет научиться качать пресс так же, как моржиха.

Спортивные тренировки, которые так нравятся зрителям, не проходят даром, так что Тика может многое, в том числе и тренера покатать

Спортивные тренировки, которые так нравятся зрителям, не проходят даром, так что Тика может многое, в том числе и тренера покатать

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Самый красивый номер с участием Тики — белый танец с белым китом Чемалом. Его ставила старший тренер дельфинария Дарья Глухова — один из немногих специалистов в мире, который умеет делать подобные трюки.

— Морж и белуха относятся к разным пищевым цепочкам, так что они не враждуют и могут спокойно участвовать в одном номере, — пояснил Антон Нагорняк.

Посмотрите, как красиво моржиха Тика и белуха Чемал кружатся в медленном танце под мелодичную музыку

А пару лет назад НГС взял у Тики интервью. Моржиха с удовольствием пообщалась с нашим журналистом и поделилась мнением насчет весны в Новосибирске — вы всё поймете без слов.

Тика умело передает человеческие эмоции и реакции

А на прошлой неделе был праздник у другого не менее известного в Новосибирске животного — медведице Герде из зоопарка исполнилось 13 лет. Посмотрите вместе с нами на мохнатую именинницу и любимицу публики, а также маму двойняшек Норди и Шайны.

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дельфинарийживотныеморж
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