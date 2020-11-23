Запутывал следствие: стало известно, как экс-глава «Сибантрацита» скрылся из России

Экс-глава «Сибантрацита» Максим Барский объявлен в федеральный розыск и сейчас может находиться за границей. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

— Спустя пару дней после задержания за контрабанду наркотиков его отпустил под залог Химкинский суд. Сразу после заседания две брони на билеты в Турцию и США, имевшиеся у него, предприниматель отменил. И даже сдал грин-карту США, — сообщает «112».