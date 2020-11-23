Запутывал следствие: стало известно, как экс-глава «Сибантрацита» скрылся из России

Экс-глава «Сибантрацита» Максим Барский объявлен в федеральный розыск и сейчас может находиться за границей. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
— Спустя пару дней после задержания за контрабанду наркотиков его отпустил под залог Химкинский суд. Сразу после заседания две брони на билеты в Турцию и США, имевшиеся у него, предприниматель отменил. И даже сдал грин-карту США, — сообщает «112».
По информации телеграм-канала, позже выяснилось, что так он запутывал следствие. По версии правоохранителей, мужчина сел в машину и выехал в Белоруссию, а оттуда — в Великобританию, якобы там у Барского открыта виза до
Источник также добавил, что на днях Мособлсуд рассматривал жалобу прокуратуры на меру пресечения, избранную Химкинским судом в отношении Барского. На заседании самого Барского не было, его интересы представлял адвокат.
О задержании Барского стало известно 29 октября. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Нью-Йорка.
В 2018 году стал генеральным директором «УК «Сибантрацит»». Занимал эту должность до весны 2020 года. В мае председателем совета директоров «Сибантрацита» стала Катерина Босова, вдова покончившего с собой владельца компании Дмитрия Босова.