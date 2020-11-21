Стулья-фигуристы: в МЕГЕ появился грустный пандемический каток

На этой неделе в Новосибирске вступил в силу запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Руководство ТЦ по-разному подошло к этим ограничениям. Где-то просто убрали все столы и стулья (как в ТРЦ «Аура»), где-то еще и затянули пространство фуд-корта ограничительной лентой (как в «Галерее Новосибирск»).