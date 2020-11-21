Стулья-фигуристы: в МЕГЕ появился грустный пандемический каток

В торговом центре МЕГА креативно подошли к размещению оказавшихся лишними после закрытия фуд-кортов стульев. Из них здесь собрали целую композицию на катке (который тоже закрыт).
На этой неделе в Новосибирске вступил в силу запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Руководство ТЦ по-разному подошло к этим ограничениям. Где-то просто убрали все столы и стулья (как в ТРЦ «Аура»), где-то еще и затянули пространство фуд-корта ограничительной лентой (как в «Галерее Новосибирск»).
В СТЦ МЕГА решили подойти к задаче творчески и соорудили на катке (он тоже закрыт из-за введенных ограничений) из стульев и столов целую композицию. Где-то стулья плотно окружают стол, где-то просто стоят спинками друг к другу. А часть сидений превратилась в «фигуристов», потому что на их ножки работники надели настоящие коньки из работающего здесь в обычном режиме проката. Компанию стульям составляют небольшие фигуры пингвинов на лыжах, которые используются для обучения самых маленьких пользователей катка.
Административные ограничения — не единственная проблема предпринимателей. В октябре, когда никакие запреты еще не действовали, новосибирский общепит не досчитался 40% выручки. Это привело уже к закрытию более чем десятка заметных заведений самого разного формата.