21 ноября суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 76.01
eur 90.26
Тема дняКакой будет зима? Рассказывают синоптики

Все новости

Все новости

Стулья-фигуристы: в МЕГЕ появился грустный пандемический каток

Вместо посетителей на нем стулья и столы, на которые надели коньки

1 341
17Обсудить

Поделиться

Каток МЕГИ оккупировали стулья

Каток МЕГИ оккупировали стулья

Поделиться

В торговом центре МЕГА креативно подошли к размещению оказавшихся лишними после закрытия фуд-кортов стульев. Из них здесь собрали целую композицию на катке (который тоже закрыт).

Сотрудники соорудили здесь настоящую композицию

Сотрудники соорудили здесь настоящую композицию

Поделиться

На этой неделе в Новосибирске вступил в силу запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Руководство ТЦ по-разному подошло к этим ограничениям. Где-то просто убрали все столы и стулья (как в ТРЦ «Аура»), где-то еще и затянули пространство фуд-корта ограничительной лентой (как в «Галерее Новосибирск»).

Таким образом в МЕГЕ решили проблему, куда девать временно ставшие ненужными стулья и столы

Таким образом в МЕГЕ решили проблему, куда девать временно ставшие ненужными стулья и столы

Поделиться

В СТЦ МЕГА решили подойти к задаче творчески и соорудили на катке (он тоже закрыт из-за введенных ограничений) из стульев и столов целую композицию. Где-то стулья плотно окружают стол, где-то просто стоят спинками друг к другу. А часть сидений превратилась в «фигуристов», потому что на их ножки работники надели настоящие коньки из работающего здесь в обычном режиме проката. Компанию стульям составляют небольшие фигуры пингвинов на лыжах, которые используются для обучения самых маленьких пользователей катка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Административные ограничения — не единственная проблема предпринимателей. В октябре, когда никакие запреты еще не действовали, новосибирский общепит не досчитался 40% выручки. Это привело уже к закрытию более чем десятка заметных заведений самого разного формата.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ТЦ «Мега Новосибирск»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...