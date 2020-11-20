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СГК снизила температуру отопления в Новосибирске из-за теплой погоды на выходных

На такие меры компания пошла, чтобы в квартирах было не слишком жарко

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Сейчас на улице комфортные <nobr class="_">-7 °C</nobr>

Сейчас на улице комфортные -7 °C

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Вечером в пятницу, 20 ноября, СГК сообщила, что в связи с потеплением на выходных снизит температуру отопления в Новосибирске. Информацию об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

— В связи с потеплением мы уже уменьшили температуру теплоносителя на выходе с ТЭЦ — до 99 °C по левому берегу и до 94 °C по правому. В следующие сутки планируем еще снизить на 5 градусов по всем зонам теплоснабжения в соответствии с температурным графиком, чтобы в домах было не слишком жарко. Выходные обещают быть теплее, чем будни, — говорится в сообщении СГК.

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Также в Сибирской генерирующей компании заявили, что при снижении температуры сетевой воды растет количество повреждений на тепломагистралях. По этой причине в субботу и воскресенье СГК планирует усилить контроль и проведет внеплановые обходы тепловых сетей.

Сегодня новосибирские синоптики рассказали, что погода на выходных будет теплой, а зимний режим температуры слабеет.

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СГКотоплениетеплая погода
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