СГК снизила температуру отопления в Новосибирске из-за теплой погоды на выходных

Вечером в пятницу, 20 ноября, СГК сообщила, что в связи с потеплением на выходных снизит температуру отопления в Новосибирске. Информацию об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.
— В связи с потеплением мы уже уменьшили температуру теплоносителя на выходе с ТЭЦ — до
Также в Сибирской генерирующей компании заявили, что при снижении температуры сетевой воды растет количество повреждений на тепломагистралях. По этой причине в субботу и воскресенье СГК планирует усилить контроль и проведет внеплановые обходы тепловых сетей.
Сегодня новосибирские синоптики рассказали, что погода на выходных будет теплой, а зимний режим температуры слабеет.