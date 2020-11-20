Минздрав объяснил, почему новосибирский терапевт пришел к пациенту после его смерти

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему терапевт пришел к 48-летнему пациенту, когда тот уже умер. Сегодня стали известны первые результаты ведомственной проверки.



Ранее новосибирец Игорь Скрипников, сын умершего мужчины, рассказывал НГС историю болезни отца — Вадима Скрипникова, которого не стало через две недели с момента заболевания. В какой-то момент семья даже думала, что он идет на поправку. Как и у других новосибирцев, у них были сложности с поиском антибиотиков и с возможностью попасть в стационар: мужчину долго не могли госпитализировать и сделали это после того, как сатурация опустилась уже до 30%. После того как мужчина умер, к его жене домой пришел терапевт — врач не знал, что пациента уже нет. Игорь Скрипников возмущен неорганизованностью системы.