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Минздрав объяснил, почему новосибирский терапевт пришел к пациенту после его смерти

Ведомство озвучило первые итоги своей проверки

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Сын умершего говорит,&nbsp;что отец никогда серьезно не болел, даже сезонные эпидемии простуды и гриппа обходили его стороной

Сын умершего говорит, что отец никогда серьезно не болел, даже сезонные эпидемии простуды и гриппа обходили его стороной

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Минздрав Новосибирской области объяснил, почему терапевт пришел к 48-летнему пациенту, когда тот уже умер. Сегодня стали известны первые результаты ведомственной проверки.

Ранее новосибирец Игорь Скрипников, сын умершего мужчины, рассказывал НГС историю болезни отца — Вадима Скрипникова, которого не стало через две недели с момента заболевания. В какой-то момент семья даже думала, что он идет на поправку. Как и у других новосибирцев, у них были сложности с поиском антибиотиков и с возможностью попасть в стационар: мужчину долго не могли госпитализировать и сделали это после того, как сатурация опустилась уже до 30%. После того как мужчина умер, к его жене домой пришел терапевт — врач не знал, что пациента уже нет. Игорь Скрипников возмущен неорганизованностью системы.

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О начале проверки Минздрава стало известно 17 ноября. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает, что медики консультировали пациента трижды.

— В период с 31 октября по 6 ноября пациент дважды был на приеме у терапевта в поликлинике № 27 по месту прикрепления. Также его консультировал на дому медицинский работник поликлиники № 18 по месту фактического проживания. Мужчине был открыт больничный лист, назначено, а затем скорректировано лечение, проведена рентгенография.

Потом из-за ухудшения состояния мужчину госпитализировали в больницу № 11, в блок интенсивной терапии, где ему оказывали необходимую медицинскую помощь, включая кислородную поддержку. Однако состояние пациента ухудшилось, и его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября он скончался.

— Поскольку пациент обращался за медицинской помощью в две поликлиники — по месту прикрепления и фактического проживания — к сожалению, возникла несогласованность действий при передаче информации. Сотруднику поликлиники, который пришел 16 ноября домой к пациенту, чтобы продлить или закрыть больничный лист, не было известно о смерти мужчины. Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит искренние извинения из-за возникшей ситуации, — передает ведомство.

Окончательные итоги проверки Минздрав подведет в течение 30 дней — будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.

Сегодня стало известно о смерти врача новосибирской больницы РЖД — коллеги говорят, что у него тоже был ковид.

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