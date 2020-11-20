Минздрав объяснил, почему новосибирский терапевт пришел к пациенту после его смерти

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему терапевт пришел к 48-летнему пациенту, когда тот уже умер. Сегодня стали известны первые результаты ведомственной проверки.
Ранее новосибирец Игорь Скрипников, сын умершего мужчины, рассказывал НГС историю болезни отца — Вадима Скрипникова, которого не стало через две недели с момента заболевания. В какой-то момент семья даже думала, что он идет на поправку. Как и у других новосибирцев, у них были сложности с поиском антибиотиков и с возможностью попасть в стационар: мужчину долго не могли госпитализировать и сделали это после того, как сатурация опустилась уже до 30%. После того как мужчина умер, к его жене домой пришел терапевт — врач не знал, что пациента уже нет. Игорь Скрипников возмущен неорганизованностью системы.
О начале проверки Минздрава стало известно 17 ноября. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает, что медики консультировали пациента трижды.
— В период с 31 октября по 6 ноября пациент дважды был на приеме у терапевта в поликлинике
Потом из-за ухудшения состояния мужчину госпитализировали в больницу
— Поскольку пациент обращался за медицинской помощью в две поликлиники — по месту прикрепления и фактического проживания — к сожалению, возникла несогласованность действий при передаче информации. Сотруднику поликлиники, который пришел
Окончательные итоги проверки Минздрав подведет в течение
Сегодня стало известно о смерти врача новосибирской больницы РЖД — коллеги говорят, что у него тоже был ковид.