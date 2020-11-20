Водитель «Яндекс.Такси» въехал в розовую стену дома на Блюхера

Сегодня, 20 ноября, водитель на брендированном автомобиле «Яндекс.Такси» въехал в стену дома в Ленинском районе.

— На улице Блюхера, 8 мужчина за рулем Volkswagen Polo брендированного «Яндекс.Такси» направил автомобиль в стену здания. От удара у «Фольксвагена» замяло капот, лопнули бампер и решетка радиатора. Судя по всему, досталось и кроссоверу BMW X5 , у которого на правом борту можно заметить длинную царапину, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».