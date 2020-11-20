Водитель «Яндекс.Такси» въехал в розовую стену дома на Блюхера

Сегодня, 20 ноября, водитель на брендированном автомобиле «Яндекс.Такси» въехал в стену дома в Ленинском районе.
— На улице Блюхера, 8 мужчина за рулем Volkswagen Polo брендированного «Яндекс.Такси» направил автомобиль в стену здания. От удара у «Фольксвагена» замяло капот, лопнули бампер и решетка радиатора. Судя по всему, досталось и кроссоверу
В здании по адресу Блюхера, 8 находятся несколько организаций. По данным 2GIS, с помещением, в которое въехал автомобиль, соседствуют кондитерский магазин и квартирное бюро. В бюро журналисту НГС ответили, что офис, в стену которого въехал автомобиль, пустой.
Мы отправили запрос в компанию «Яндекс.Такси» и попросили прокомментировать ситуацию.
На улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи — фура въехала в здание.
Также днем 3 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска кроссовер Nissan