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Водитель «Яндекс.Такси» въехал в розовую стену дома на Блюхера

На месте работают аваркомы

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На месте работают аварийные комиссары «Аварком»

На месте работают аварийные комиссары «Аварком»

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Сегодня, 20 ноября, водитель на брендированном автомобиле «Яндекс.Такси» въехал в стену дома в Ленинском районе.

— На улице Блюхера, 8 мужчина за рулем Volkswagen Polo брендированного «Яндекс.Такси» направил автомобиль в стену здания. От удара у «Фольксвагена» замяло капот, лопнули бампер и решетка радиатора. Судя по всему, досталось и кроссоверу BMW X5, у которого на правом борту можно заметить длинную царапину, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

Авария случилась на Блюхера

Авария случилась на Блюхера

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По словам очевидцев, автомобиль задел припаркованный рядом <nobr class="_">BMW X5</nobr>

По словам очевидцев, автомобиль задел припаркованный рядом BMW X5

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В здании по адресу Блюхера, 8 находятся несколько организаций. По данным 2GIS, с помещением, в которое въехал автомобиль, соседствуют кондитерский магазин и квартирное бюро. В бюро журналисту НГС ответили, что офис, в стену которого въехал автомобиль, пустой.

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Мы отправили запрос в компанию «Яндекс.Такси» и попросили прокомментировать ситуацию.

Также, по словам очевидцев, в стене дома не осталось следа от въехавшего автомобиля

Также, по словам очевидцев, в стене дома не осталось следа от въехавшего автомобиля

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На улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи — фура въехала в здание.

Также днем 3 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с фурой — после этого грузовик съехал с дороги и въехал в крыльцо здания на Фабричной, 19а.

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«Яндекс.Такси»Новосибирскгород
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