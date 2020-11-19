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У мэра Локтя спросили, готов ли он продать здание мэрии из-за нехватки денег в бюджете Новосибирска (угадайте ответ)

Недавно решение о продаже здания мэрии приняли в Якутске

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Здание, построенное в начале прошлого века, не собираются продавать

Здание, построенное в начале прошлого века, не собираются продавать

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Мэр Новосибирска прокомментировал возможность продажи здания мэрии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможность продажи здания мэрии, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Ранее в Якутске такое решение приняла глава города Сардана Авксентьева.

— Когда принимается решение о таких переездах, надо помнить всегда — чтобы отказаться от чего-то, надо приобрести что-то. А куда переезжать? Я не знаю, я не был никогда в Якутске. Я не знаю, как город расположен, где собираются строить. Но совершенно очевидно звучит информация о строительстве нового здания. Где будет построено, во что это обойдётся? Для нас таких планов нет. Считаю, в условиях бюджетного дефицита такие решения очень опасны, — ответил Анатолий Локоть на вопрос о продаже во время пресс-конференции.

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Ранее НГС выпускал материал об экскурсии по зданию мэрии на Красном проспекте, 34, которое построили в 1927 году. Вы можете посмотреть в фоторепортаже, как оно выглядит изнутри. Также НГС рассказывал, как выглядит кабинет мэра Анатолия Локтя.

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Анатолий ЛокотьЯкутскмэрия
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