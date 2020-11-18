В сквере за оперным театром закончили работы — там делали новые дорожки

В Новосибирске закончили работы в сквере за оперным театром
В сквере за оперным театром в Новосибирске закончили первый этап благоустройства. Там прокладывали дорожки, устанавливали новые скамейки, урны и светильники.
— Сейчас идет приемка, осталось только установить большие светильники для скейт-площадки, — рассказала глава департамента, культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она добавила, что следующий этап работ в сквере начнется весной 2021 года.
В парке также планируют сделать зеленое ограждение от трамвайных путей, для этого вдоль них высадят кустарники.
В конце октября жительница Новосибирска сообщила, что в сквере во время работ перекопали участки c кустами сирени, которые горожане посадили во время общественной акции. Тогда в мэрии объяснили, что ни одна из посадок не пострадала.