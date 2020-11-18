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В сквере за оперным театром закончили работы — там делали новые дорожки

Сейчас осталось только установить новые фонари у скейт-площадки

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В сквере проложили новые дорожки

В сквере проложили новые дорожки

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В Новосибирске закончили работы в сквере за оперным театром

В сквере за оперным театром в Новосибирске закончили первый этап благоустройства. Там прокладывали дорожки, устанавливали новые скамейки, урны и светильники.

— Сейчас идет приемка, осталось только установить большие светильники для скейт-площадки, — рассказала глава департамента, культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она добавила, что следующий этап работ в сквере начнется весной 2021 года.

В парке также планируют сделать зеленое ограждение от трамвайных путей, для этого вдоль них высадят кустарники.

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В конце октября жительница Новосибирска сообщила, что в сквере во время работ перекопали участки c кустами сирени, которые горожане посадили во время общественной акции. Тогда в мэрии объяснили, что ни одна из посадок не пострадала.

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Оперный театрблагоустройствосквер
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