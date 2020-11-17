На Горском из-за нечищеной дороги буксуют грузовики — местные жители не могут попасть домой

Грузовик застрял на Горском жилмассиве
Сегодня днем, 17 ноября, на съезде к жилому дому на Горском жилмассиве в Новосибирске грузовик застрял в снежной каше и заблокировал проезжую часть. Местные жители жалуются, что это уже не первый случай.
Автор: читатель НГС
— Сейчас этим спуском пользуются рабочие двух больших строек: четвертого моста и развязки к ледовой арене. И больших машин ездит очень много. И если сейчас здесь застревают грузовые автомобили, то что будет зимой? Дорога к крупнейшему за Уралом дому будет постоянно заблокирована? Подъезд через частный сектор сегодня тоже уже был заблокирован, видимо, кто-то застрял на дороге, по которой может проехать только внедорожник, — рассказала читательница НГС.
Съезд вдоль Октябрьского моста ведет к многоквартирному дому № 1 на улице Стартовая. Он получил статус самого длинного кирпичного дома за Уралом — в нем живут тысячи горожан. Дорога, которая ведет к этой многоэтажке, примыкает к трем большим стройкам — ледовой арене, новой станции метро и четвертому мосту.
Жильцы многоэтажки беспокоятся, что из-за регулярной блокировки проезжей части здесь не смогут проехать машины скорой или МЧС.
Редакция НГС отправила запрос в мэрию, чтобы выяснить, как дорожные службы планируют решать эту проблему. Ответ пока не поступил.
Снегопады накрыли Новосибирск в конце прошлой недели. Понедельник, 16 ноября, также начался с метели и дорожных пробок. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города — посмотрите, как это было.