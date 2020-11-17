На Горском из-за нечищеной дороги буксуют грузовики — местные жители не могут попасть домой

— Сейчас этим спуском пользуются рабочие двух больших строек: четвертого моста и развязки к ледовой арене. И больших машин ездит очень много. И если сейчас здесь застревают грузовые автомобили, то что будет зимой? Дорога к крупнейшему за Уралом дому будет постоянно заблокирована? Подъезд через частный сектор сегодня тоже уже был заблокирован, видимо, кто-то застрял на дороге, по которой может проехать только внедорожник, — рассказала читательница НГС.

