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На Горском из-за нечищеной дороги буксуют грузовики — местные жители не могут попасть домой

Съезд ведет к самому длинному кирпичному дому, в котором живут тысячи людей

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На этой дороге, по словам местных жителей, уже который день застревают машины

На этой дороге, по словам местных жителей, уже который день застревают машины

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Грузовик застрял на Горском жилмассиве

Сегодня днем, 17 ноября, на съезде к жилому дому на Горском жилмассиве в Новосибирске грузовик застрял в снежной каше и заблокировал проезжую часть. Местные жители жалуются, что это уже не первый случай.

— Сейчас этим спуском пользуются рабочие двух больших строек: четвертого моста и развязки к ледовой арене. И больших машин ездит очень много. И если сейчас здесь застревают грузовые автомобили, то что будет зимой? Дорога к крупнейшему за Уралом дому будет постоянно заблокирована? Подъезд через частный сектор сегодня тоже уже был заблокирован, видимо, кто-то застрял на дороге, по которой может проехать только внедорожник, — рассказала читательница НГС.

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Съезд вдоль Октябрьского моста ведет к многоквартирному дому № 1 на улице Стартовая. Он получил статус самого длинного кирпичного дома за Уралом — в нем живут тысячи горожан. Дорога, которая ведет к этой многоэтажке, примыкает к трем большим стройкам — ледовой арене, новой станции метро и четвертому мосту.

На прошлой неделе другой грузовой автомобиль заблокировал дорогу. Жители долго не могли попасть домой

На прошлой неделе другой грузовой автомобиль заблокировал дорогу. Жители долго не могли попасть домой

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Жильцы многоэтажки беспокоятся, что из-за регулярной блокировки проезжей части здесь не смогут проехать машины скорой или МЧС.

Редакция НГС отправила запрос в мэрию, чтобы выяснить, как дорожные службы планируют решать эту проблему. Ответ пока не поступил.

Снегопады накрыли Новосибирск в конце прошлой недели. Понедельник, 16 ноября, также начался с метели и дорожных пробок. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города — посмотрите, как это было.

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Новосибирскгрузовик
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