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По области до -20 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

Скоро температура в НСО станет ниже месячной нормы

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В Новосибирске продолжит идти небольшой снег

В Новосибирске продолжит идти небольшой снег

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В Новосибирскую область идут морозы до -20 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в регионе резко похолодает.

— Процесс развивается в направлении перехода к зимнему режиму погоды — это и в плане осадков в виде снега, и появляются гололедные явления, метель, понижается температурный фон. В ближайшие трое суток — слабый циклон, который дает сейчас небольшие снегопады по ряду районов Новосибирской области. Он будет «отжиматься» к юго-востоку и к югу. После этого мы уже будем находиться в тыловой, более холодной части. Поэтому температурный фон в области будет в интервале от -9 до -14 градусов, а ночью местами до -20 градусов. Может быть, мороз временно несколько ослабнет 19-го числа по Новосибирской области — до -5... -10 градусов, местами до -15 по востоку, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Также синоптик отметил, что температура во второй декаде ноября будет в пределах нормы.

— Если в начале ноября температурный фон превышал норму на 2–8 градусов, то с 15 ноября температура приблизилась к норме и кое-где даже ниже — до -1... -4 градусов. Поэтому температурный фон будет недалеко от нормы, местами даже ниже нормы, — добавил Ренад Ягудин.

17 ноября — облачно с прояснением, местами небольшой снег. На дорогах местами снежные заносы и гололедица. В ночные часы температура в Новосибирске будет -10... -12 градусов, днем — от -8 до -10 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

18 ноября — местами небольшой снег. Ночью в Новосибирске -12... -14 градусов. Днем -9... -11 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

19 ноября местами небольшой снег. В ночные часы в городе также -12... -14 градусов. Днем -10... -12 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

Ноябрь 2020 года оказался в Новосибирске таким же теплым, как и 14 лет назад. Новосибирцы даже начали замечать внезапно распустившиеся цветы. Синоптики объяснили, с чем была связана аномально теплая погода в начале ноября.

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Новосибирскноябрьосеньпогодапрогноз погоды
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