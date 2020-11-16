По области до -20 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

В Новосибирскую область идут морозы до -20 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в регионе резко похолодает.
— Процесс развивается в направлении перехода к зимнему режиму погоды — это и в плане осадков в виде снега, и появляются гололедные явления, метель, понижается температурный фон. В ближайшие трое суток — слабый циклон, который дает сейчас небольшие снегопады по ряду районов Новосибирской области. Он будет «отжиматься» к юго-востоку и к югу. После этого мы уже будем находиться в тыловой, более холодной части. Поэтому температурный фон в области будет в интервале от -9 до -14 градусов, а ночью местами до -20 градусов. Может быть, мороз временно несколько ослабнет
Также синоптик отметил, что температура во второй декаде ноября будет в пределах нормы.
— Если в начале ноября температурный фон превышал норму на
17 ноября — облачно с прояснением, местами небольшой снег. На дорогах местами снежные заносы и гололедица. В ночные часы температура в Новосибирске будет
18 ноября — местами небольшой снег. Ночью в Новосибирске
19 ноября — местами небольшой снег. В ночные часы в городе также
Ноябрь 2020 года оказался в Новосибирске таким же теплым, как и 14 лет назад. Новосибирцы даже начали замечать внезапно распустившиеся цветы. Синоптики объяснили, с чем была связана аномально теплая погода в начале ноября.