По области до -20 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в регионе резко похолодает.

— Процесс развивается в направлении перехода к зимнему режиму погоды — это и в плане осадков в виде снега, и появляются гололедные явления, метель, понижается температурный фон. В ближайшие трое суток — слабый циклон, который дает сейчас небольшие снегопады по ряду районов Новосибирской области. Он будет «отжиматься» к юго-востоку и к югу. После этого мы уже будем находиться в тыловой, более холодной части. Поэтому температурный фон в области будет в интервале от -9 до -14 градусов, а ночью местами до -20 градусов. Может быть, мороз временно несколько ослабнет 19-го числа по Новосибирской области — до -5... -10 градусов, местами до -15 по востоку, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.