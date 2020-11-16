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Тема дняОт ковида умер известный галерист Новосибирска

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От коронавируса умерли пять новосибирцев: рассказываем, сколько им было лет

На ИВЛ сейчас находятся 54 пациента

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В отделениях реанимации находятся 182 человека

В отделениях реанимации находятся 182 человека

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В Новосибирске от коронавируса умерли пять пациентов

В Новосибирской области зафиксировали еще пять летальных случаев от коронавируса, сообщил оперштаб.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 53, 60, 66, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 660 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ — 54 пациента.

За последние сутки ковид был обнаружен у 174 жителей НСО.

Вчера стало известно, что новосибирский галерист Аркадий Пасман скончался от коронавируса на 65-м году жизни. Также в Новосибирске на 75-м году жизни скончалась Наталья Николаевна Широбокова — заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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