От коронавируса умерли пять новосибирцев: рассказываем, сколько им было лет

В Новосибирске от коронавируса умерли пять пациентов
В Новосибирской области зафиксировали еще пять летальных случаев от коронавируса, сообщил оперштаб.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 53, 60, 66, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 660 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ — 54 пациента.
За последние сутки ковид был обнаружен у 174 жителей НСО.
Вчера стало известно, что новосибирский галерист Аркадий Пасман скончался от коронавируса на 65-м году жизни. Также в Новосибирске на 75-м году жизни скончалась Наталья Николаевна Широбокова — заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН.