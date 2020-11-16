В Новосибирске скончалась специалист по тюркским языкам с мировой известностью Наталья Широбокова

В Новосибирске на
— Наталья Николаевна — известный специалист по тюркским языкам, в особенности по якутскому языку, доктор филологических наук, профессор, — сообщили вчера о кончине специалиста на сайте НГУ. — С 1990 по 2015 год она была профессором и заведующей кафедрой языков и фольклора народов Сибири гуманитарного факультета НГУ и воспитала немало специалистов в этой области.
Прощание с ней состоится
Наталья Николаевна широко известна за пределами Новосибирска. Она автор более 80 работ, в том числе 3 монографий. Участвовала в работе над составлением диалектологических атласов тюркских языков СССР и тюркских языков Сибири, автор макета «Атласа тюркских языков СССР». Участвовала в работе по ряду проектов по Фонду Сороса, в частности, была руководителем проекта «Новосибирская лингвистическая сибиреведческая школа», РГНФ, РФФИ, Европейского общества.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Натальи Николаевны.
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