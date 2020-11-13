За сутки в Новосибирске выпала треть месячной нормы снега — город ждут зимние выходные

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на грядущих выходных.

— Зима вступает в свои права. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков за ноябрь. Мы полагаем, что погода будет определяться влиянием слаборазвитой циклоничности — уже не такой активной, как было накануне. Эти затухающие вялые циклонические образования — вторичные атмосферные фронты — будут вызывать отдельные небольшие снегопады. Может быть сильнее 16 и 17 ноября по южным районам. Снежный покров будет держаться, и есть некая тенденция на понижение температур, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.