В Новосибирске начали делать тканевые маски с частицами серебра — 13 снимков с производства

В Новосибирске запустили производство тканевых масок с серебром
Вчера, 12 ноября, в Новосибирской области запустили новое производство тканевых масок. Особенность этих изделий заключается в частицах серебра, которые наносятся на слой маски. Выпуск первой партии уже начался. Фотограф НГС побывал на производстве и посмотрел процесс изготовления.
Argentera Medicals (ООО «Интернешнл трейдинг групп») является дочерним предприятием холдинга IQDEMY Group. Директор по развитию холдинга IQDemy Оксана Астапова и химик-технолог Олег Марков рассказали о принципе работы фильтрующего полотна с частицами серебра.
— В процессе дыхания выделяется влага, поэтому коллоиды серебра переходят в раствор. Вирусы, которые попадают в этот раствор, уничтожаются, — рассказали представители компании во время презентации на производстве.
По данным Контур.Фокус, одним из учредителей в компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Анастасия Бусел — ее доля в компании составляет 70%. Ей также принадлежит новосибирское ООО «РЕСПЕКТАЛЬ» — общество специализируется на ремонте прочих предметов личного потребления и бытовых товаров. Также у Анастасии Бусел есть доля в питерском ООО «РосИнвест».
Вторым учредителем с долей в 30% и директором компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Евгения Яковлева (по данным системы Контур.Фокус, ей также принадлежит новосибирский ИП).
Прошлый год ООО «Интернешнл трейдинг групп» закрыло с чистым убытком в 449 тысяч рублей. Выручка компании составила 58,6 миллиона рублей.
Всеобщий масочный режим ввели на территории России с 28 октября. В местах массового скопления людей (то есть в локациях, где собираются более 50 человек) нужно обязательно носить маски. Под Новосибирском уже работает собственное производство тканевых масок — оно было запущено в конце зимы.
В Новосибирской области масочный режим продлен до конца года — на предприятиях, в транспорте, а также в театрах, кинотеатрах и во время концертов необходимо находиться в маске.