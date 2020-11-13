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В Новосибирске начали делать тканевые маски с частицами серебра — 13 снимков с производства

Цена такой маски в 6 раз выше обычной

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Частицы серебра продлевают срок службы изделия, заявляют в компании

Частицы серебра продлевают срок службы изделия, заявляют в компании

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В Новосибирске запустили производство тканевых масок с серебром

Вчера, 12 ноября, в Новосибирской области запустили новое производство тканевых масок. Особенность этих изделий заключается в частицах серебра, которые наносятся на слой маски. Выпуск первой партии уже начался. Фотограф НГС побывал на производстве и посмотрел процесс изготовления.

В изготовлении масок используется фильтрующее полотно на основе мельтблауна с применением мелких частиц серебра

В изготовлении масок используется фильтрующее полотно на основе мельтблауна с применением мелких частиц серебра

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Argentera Medicals (ООО «Интернешнл трейдинг групп») является дочерним предприятием холдинга IQDEMY Group. Директор по развитию холдинга IQDemy Оксана Астапова и химик-технолог Олег Марков рассказали о принципе работы фильтрующего полотна с частицами серебра.

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— В процессе дыхания выделяется влага, поэтому коллоиды серебра переходят в раствор. Вирусы, которые попадают в этот раствор, уничтожаются, — рассказали представители компании во время презентации на производстве.

По данным Контур.Фокус, одним из учредителей в компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Анастасия Бусел — ее доля в компании составляет 70%. Ей также принадлежит новосибирское ООО «РЕСПЕКТАЛЬ» — общество специализируется на ремонте прочих предметов личного потребления и бытовых товаров. Также у Анастасии Бусел есть доля в питерском ООО «РосИнвест».

Вторым учредителем с долей в 30% и директором компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Евгения Яковлева (по данным системы Контур.Фокус, ей также принадлежит новосибирский ИП).

Прошлый год ООО «Интернешнл трейдинг групп» закрыло с чистым убытком в 449 тысяч рублей. Выручка компании составила 58,6 миллиона рублей.

На таком станке изготавливаются резинки для масок

На таком станке изготавливаются резинки для масок

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Считается, что использование серебра в медицинских масках позволяет повысить их защитные антибактериальные и противовирусные свойства

Считается, что использование серебра в медицинских масках позволяет повысить их защитные антибактериальные и противовирусные свойства

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Обычные медицинские маски могут сохранять свои защитные свойства <nobr class="_">2–3</nobr> часа. По словам представителей компании, маски с частицами серебра эффективны <nobr class="_">10–12</nobr> часов или даже несколько дней

Обычные медицинские маски могут сохранять свои защитные свойства 2–3 часа. По словам представителей компании, маски с частицами серебра эффективны 10–12 часов или даже несколько дней

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По данным сайта Lekvapteke.ru, цена обычной медицинской маски начинается от 6 рублей 50 копеек

По данным сайта Lekvapteke.ru, цена обычной медицинской маски начинается от 6 рублей 50 копеек

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На сайте Lekvapteke.ru пока нет информации о масках с частицами серебра. Но, как рассказали представители компании, отпускная цена трехслойных масок с серебром начинается от 40 рублей<br><br>

На сайте Lekvapteke.ru пока нет информации о масках с частицами серебра. Но, как рассказали представители компании, отпускная цена трехслойных масок с серебром начинается от 40 рублей

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Трехслойные маски с частицами серебра в 6 раз дороже обычных, но, по словам представителей компании, эти долговечнее

Трехслойные маски с частицами серебра в 6 раз дороже обычных, но, по словам представителей компании, эти долговечнее

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Пятислойные медицинские ещё дороже&nbsp;— от 90 рублей за штуку. А это дороже почти в 14 раз обычной медицинской маски<br>

Пятислойные медицинские ещё дороже — от 90 рублей за штуку. А это дороже почти в 14 раз обычной медицинской маски

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В одну смену производство изготавливает от 20 до 22 тысяч масок&nbsp;— в месяц до 660 000 тысяч

В одну смену производство изготавливает от 20 до 22 тысяч масок — в месяц до 660 000 тысяч

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За одну минуту станок изготавливает 60–75 штук

За одну минуту станок изготавливает 60–75 штук

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Компания пока не получила патент, поэтому способ нанесения коллоидов серебра на тканое покрытие не раскрывает

Компания пока не получила патент, поэтому способ нанесения коллоидов серебра на тканое покрытие не раскрывает

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Производство&nbsp;заработало в двух российских городах: в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Производство заработало в двух российских городах: в Санкт-Петербурге и Новосибирске

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Всеобщий масочный режим ввели на территории России с 28 октября. В местах массового скопления людей (то есть в локациях, где собираются более 50 человек) нужно обязательно носить маски. Под Новосибирском уже работает собственное производство тканевых масок — оно было запущено в конце зимы.

В Новосибирской области масочный режим продлен до конца года — на предприятиях, в транспорте, а также в театрах, кинотеатрах и во время концертов необходимо находиться в маске.

Вы бы стали носить такую маску?

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