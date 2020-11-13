В Новосибирске начали делать тканевые маски с частицами серебра — 13 снимков с производства

— В процессе дыхания выделяется влага, поэтому коллоиды серебра переходят в раствор. Вирусы, которые попадают в этот раствор, уничтожаются, — рассказали представители компании во время презентации на производстве.



По данным Контур.Фокус, одним из учредителей в компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Анастасия Бусел — ее доля в компании составляет 70%. Ей также принадлежит новосибирское ООО «РЕСПЕКТАЛЬ» — общество специализируется на ремонте прочих предметов личного потребления и бытовых товаров. Также у Анастасии Бусел есть доля в питерском ООО «РосИнвест».



Вторым учредителем с долей в 30% и директором компании ООО «Интернешнл трейдинг групп» является Евгения Яковлева (по данным системы Контур.Фокус, ей также принадлежит новосибирский ИП).



Прошлый год ООО «Интернешнл трейдинг групп» закрыло с чистым убытком в 449 тысяч рублей. Выручка компании составила 58,6 миллиона рублей.