В Москве отменили массовые гулянья в новогоднюю ночь. А как будет в Новосибирске?

В Новосибирске на новогоднюю ночь, 31 декабря, могут ограничить массовые гулянья. Ранее такое решение уже приняли в Москве, о чем мэр столицы Сергей Собянин сообщил Первому каналу.

НГС обратился к главе департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с вопросом, введут ли дополнительные меры, чтобы избежать скопления людей ночью 31 декабря . Она подтвердила, что введение новых ограничений на эту ночь возможно. Также власти обсудят, как пройдет праздничный салют.