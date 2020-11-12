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В Москве отменили массовые гулянья в новогоднюю ночь. А как будет в Новосибирске?

Власти обсудят дополнительные ограничения с Роспотребнадзором

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Несмотря на ограничения, город украсят к празднику

Несмотря на ограничения, город украсят к празднику

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31 декабря в Новосибирске могут ввести дополнительные ограничения

В Новосибирске на новогоднюю ночь, 31 декабря, могут ограничить массовые гулянья. Ранее такое решение уже приняли в Москве, о чем мэр столицы Сергей Собянин сообщил Первому каналу.

НГС обратился к главе департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с вопросом, введут ли дополнительные меры, чтобы избежать скопления людей ночью 31 декабря. Она подтвердила, что введение новых ограничений на эту ночь возможно. Также власти обсудят, как пройдет праздничный салют.

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— Мы будем отдельно с Роспотребнадзором оговаривать новогоднюю ночь. Будем смотреть по рекомендациям, пока до 31 декабря все массовые мероприятия запрещены, — сообщила вице-мэр.

Пока в городе планируют только украсить улицы и залить катки.

Ранее сообщалось, что после 31 декабря улицу Ленина могут перекрыть для того, чтобы открыть там новогодний фудкорт. Однако власти сообщали, что это станет возможным только в том случае, если в регионе снимут запрет на проведение массовых мероприятий.

Новосибирск уже начал готовиться к празднику — в начале месяца мэрия объявила закупку на новогодние наборы конфет. НГС рассказывал, что в них будет.

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Новый годРоспотребнадзорограничения
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