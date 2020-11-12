В Москве отменили массовые гулянья в новогоднюю ночь. А как будет в Новосибирске?

31 декабря в Новосибирске могут ввести дополнительные ограничения
В Новосибирске на новогоднюю ночь, 31 декабря, могут ограничить массовые гулянья. Ранее такое решение уже приняли в Москве, о чем мэр столицы Сергей Собянин сообщил Первому каналу.
НГС обратился к главе департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с вопросом, введут ли дополнительные меры, чтобы избежать скопления людей ночью
— Мы будем отдельно с Роспотребнадзором оговаривать новогоднюю ночь. Будем смотреть по рекомендациям, пока до
Пока в городе планируют только украсить улицы и залить катки.
Ранее сообщалось, что после 31 декабря улицу Ленина могут перекрыть для того, чтобы открыть там новогодний фудкорт. Однако власти сообщали, что это станет возможным только в том случае, если в регионе снимут запрет на проведение массовых мероприятий.
Новосибирск уже начал готовиться к празднику — в начале месяца мэрия объявила закупку на новогодние наборы конфет. НГС рассказывал, что в них будет.