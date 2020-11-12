12 ноября четверг
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 76.21
eur 90.05
Тема дняКак ковид выкашивает семьи

Все новости

Все новости

Новая статистика по заражению ковидом: вирус обнаружили еще у 178 новосибирцев

Под медицинским наблюдением находятся 3996 жителей региона

3 908
90Обсудить

Поделиться

Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">801 007</nobr> тестов на коронавирус<br>

Всего в Новосибирской области сделано 801 007 тестов на коронавирус

Поделиться

Еще 178 новосибирцев заразились коронавирусом

Еще 178 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки, сообщили в оперштабе региона.

— По данным оперативного штаба на утро 12 ноября в регионе выявлено 19 455 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+144 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Госпитализированы 58 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3880.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1712 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 3996 жителей региона, 59 169 человек сняты с меднаблюдения.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Телефон редакции

8-923-157-00-00

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Вы просили хороших историй — и сегодня мы рассказали именно такую. Жительнице Новосибирска Тамаре Барашковой — 67 лет. Первая волна коронавируса не затронула ее семью, поэтому все родственники, особенно молодое поколение, полагали, что вирус — это что-то далекое, то, что обычно случается с другими. И очень ошибались. Этой осенью Тамара Барашкова тяжело заболела. Пенсионерка рассказала НГС, как протекала болезнь. В ковидном госпитале она провела почти месяц. Ее рассказ от первого лица можно почитать здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (90)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...