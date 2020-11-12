Новая статистика по заражению ковидом: вирус обнаружили еще у 178 новосибирцев

Еще 178 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки, сообщили в оперштабе региона.

— По данным оперативного штаба на утро 12 ноября в регионе выявлено 19 455 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+144 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.