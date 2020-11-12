Новая статистика по заражению ковидом: вирус обнаружили еще у 178 новосибирцев

Еще 178 новосибирцев заразились коронавирусом
Еще 178 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки, сообщили в оперштабе региона.
— По данным оперативного штаба на утро 12 ноября в регионе выявлено
Госпитализированы 58 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3880.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1712 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 3996 жителей региона,
Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
Телефон редакции8-923-157-00-00
Вы просили хороших историй — и сегодня мы рассказали именно такую. Жительнице Новосибирска Тамаре Барашковой — 67 лет. Первая волна коронавируса не затронула ее семью, поэтому все родственники, особенно молодое поколение, полагали, что вирус — это что-то далекое, то, что обычно случается с другими. И очень ошибались. Этой осенью Тамара Барашкова тяжело заболела. Пенсионерка рассказала НГС, как протекала болезнь. В ковидном госпитале она провела почти месяц. Ее рассказ от первого лица можно почитать здесь.