Минобрнауки рекомендовал перевести студентов на дистант — что решили вузы в Новосибирске

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студенты вузов, расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга, будут учиться дистанционно до конца первого семестра — по 6 февраля 2021 года.



— Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, — сообщили в Минобрнауки.

Мы узнали, как будут учиться студенты новосибирских вузов.

НГТУ

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета рассказали, что студенты продолжат обучение в смешанном формате. Лекции и семинары будут проходить дистанционно, а лабораторные и некоторые семинарские занятия будут проходить на территории вуза в очной форме. Как долго продлится этот период — неизвестно.