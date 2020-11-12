Минобрнауки рекомендовал перевести студентов на дистант — что решили вузы в Новосибирске

Перейдут ли студенты новосибирских вузов на дистант до конца года?
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студенты вузов, расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга, будут учиться дистанционно до конца первого семестра — по 6 февраля 2021 года.
— Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, — сообщили в Минобрнауки.
Мы узнали, как будут учиться студенты новосибирских вузов.
НГТУ
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета рассказали, что студенты продолжат обучение в смешанном формате. Лекции и семинары будут проходить дистанционно, а лабораторные и некоторые семинарские занятия будут проходить на территории вуза в очной форме. Как долго продлится этот период — неизвестно.
— Будем следить за тем, как развивается ситуация, какие-то сроки трудно прогнозировать. Сессия может пройти в дистанционном формате так же, как летом. Госэкзамен и защиты тоже проходили дистанционно. У нас был разработан специальный протокол. Надеемся, что ударит мороз, и ситуация улучшится, — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
НГУ
В Новосибирском государственном университете большая часть студентов сейчас находится на дистанте. Несколько факультетов продолжат обучение в дистанционном формате до конца первого семестра.
— В смешанном режиме — с очным прохождением лабораторных работ и практикумов — обучаются студенты физического факультета, геолого-физического факультета, а также факультета естественных наук. В соответствии с приказом Минобрнауки от 11 ноября 2020 года этот режим продлится до 6 февраля 2021 года, — рассказали в пресс-службе университета.
НГПУ
В педагогическом университете с 5 ноября 2020 года введен преимущественно дистанционный формат обучения.
— Ряд образовательных программ реализуется исключительно в онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий. В очном формате проводятся только занятия, которые требуют приобретения навыков прикладного характера, использования специального учебного оборудования, реактивов, специализированных учебных помещений, профессионального программного обеспечения, — объяснили в пресс-службе НГПУ.
Дата завершения дистанционного режима обучения и возвращения к обычному формату будет определена позднее.
НГАУ
В аграрном университете все курсы факультета экономики и управления и юридического факультета переведены на дистанционный формат до 31 декабря 2020 года.
— На остальных факультетах все лекции проходят в дистанционном формате. Мы внесли изменения в расписание — занятия, требующие лабораторного оборудования и сельскохозяйственных животных, проводятся по модульному принципу. Занятия организованы в малых группах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм 2–3 раза в неделю, — рассказали в пресс-службе вуза.
РАНХиГС
Студенты РАНХиГС переведены на дистанционный режим работы с 28 сентября — в такой форме они будут продолжать учиться дальше.
— Прогнозировать, как надолго сохранится период обучения студентов с применением дистанционных технологий мы не возьмемся, ведь это зависит, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации в регионе и стране в целом, — сообщила заместитель директора по учебной работе Светлана Кожевникова.
НГУЭУ
Студенты заочной и очно-заочной форм обучения будут учиться дистанционно с 16 ноября и до конца года. Как рассказали в пресс-службе, университет полностью — материально и технически — готов к переходу на онлайн-обучение и сессии.
Ранее студенты Новосибирского педагогического университета перешли на дистанционный режим работы с 5 ноября. Это не первый вуз в Новосибирске, который переводит студентов в онлайн. В начале этой недели на дистанционное обучение перешел Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. До этого руководство НГТУ приняло решение о том, что лекции и семинары для студентов будут проводиться дистанционно.