«Стекла трясутся, на улице чуть не сдуло»: новосибирцев напугали ветер, шум и искры от электростолбов

В ночь с 11 на 12 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Жители города массово стали сообщать о проблемах, возникших из-за урагана.
Новосибирцы, живущие на верхних этажах, жалуются в редакцию НГС, что за окнами громко шумит ветер и сильно крутятся вентиляторы в вентиляционных камерах.
— Ветер воет так, что стекла трясутся. Шли по улице, чуть не сдуло. Кругом ветки поломанные валяются, — пожаловалась еще одна читательница НГС.
На пульт службы «112» с 21 часа вечера среды начали поступать сообщения от новосибирцев о возникших проблемах из-за сильного ветра:
— На стройке во дворе дома по улице 25 лет Октября, 14 ветром сорвало лист профиля от забора, который вот-вот оторвётся совсем. Возле дома по улице Чехова, 158 загорелась электропроводка на столбе уличного освещения в районе лампочки. Было заявление, что на Военной, 9 на балконе вставные окна могут выпасть — заявительница просит помощи, чтобы предотвратить несчастный случай. Сильно искрят провода на Димитровском мосту в сторону левого берега, въезд с улицы Фабричная.
В ГУ МЧС по Новосибирской области объявили экстренное предупреждение. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра в вечерние часы с сохранением ночью 12 ноября ожидается снег, гололедные явления, метели, усиление ветра 18–23 м/с, порывы до 25 м/с.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением, обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — предупреждают в МЧС.
Если вы стали свидетелем урагана или столкнулись с его последствиями — присылайте в редакцию ваши фото, видео и сообщения.
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Накануне МЧС уже предупреждали новосибирцев о сильном ветре в ночное время. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка о том, что ветер достигнет скорости 20 метров в секунду.