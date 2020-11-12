«Стекла трясутся, на улице чуть не сдуло»: новосибирцев напугали ветер, шум и искры от электростолбов

В ночь с 11 на 12 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Жители города массово стали сообщать о проблемах, возникших из-за урагана.

Новосибирцы, живущие на верхних этажах, жалуются в редакцию НГС, что за окнами громко шумит ветер и сильно крутятся вентиляторы в вентиляционных камерах.



— Ветер воет так, что стекла трясутся. Шли по улице, чуть не сдуло. Кругом ветки поломанные валяются, — пожаловалась еще одна читательница НГС.



На пульт службы «112» с 21 часа вечера среды начали поступать сообщения от новосибирцев о возникших проблемах из-за сильного ветра:

