В Новосибирске обновят сквер рядом с администрацией Кировского района — показываем, что там будет

Новосибирцев пригласили принять участие в онлайн-обсуждении дизайн-проекта благоустройства сквера, который находится рядом со зданием администрации Кировского района на улице Петухова, 18.



На сайте «Зелёный Новосибирск» разместили план будущего сквера. Здесь же горожане могут ознакомиться с проектом, задать интересующие их вопросы и оставить свои замечания.

Эскизный проект благоустройства общественного сквера при администрации Кировского района включает в себя основные предложения для горожан. В него входят планы по созданию условий для проведения мероприятий, безопасной среды для семейного отдыха, разноуровневой системы озеленения, организации пунктов питания, реорганизации маршрутов. Также здесь хотят создать новые пешеходные переходы и удобные и безопасные пути для маломобильных групп населения. Площадь работ, которые предстоит осуществить, составит 1,4 ГА.