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В Новосибирске обновят сквер рядом с администрацией Кировского района — показываем, что там будет

Горожанам предложили внести в план свои корректировки. Обсуждение проекта продлится до 25 ноября

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Новосибирцев пригласили принять участие в онлайн-обсуждении дизайн-проекта благоустройства сквера, который находится рядом со зданием администрации Кировского района на улице Петухова, 18.

На сайте «Зелёный Новосибирск» разместили план будущего сквера. Здесь же горожане могут ознакомиться с проектом, задать интересующие их вопросы и оставить свои замечания.

Эскизный проект благоустройства общественного сквера при администрации Кировского района включает в себя основные предложения для горожан. В него входят планы по созданию условий для проведения мероприятий, безопасной среды для семейного отдыха, разноуровневой системы озеленения, организации пунктов питания, реорганизации маршрутов. Также здесь хотят создать новые пешеходные переходы и удобные и безопасные пути для маломобильных групп населения. Площадь работ, которые предстоит осуществить, составит 1,4 ГА.

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По плану так должна будет выглядеть «зелёная зона» в обновленном сквере

По плану так должна будет выглядеть «зелёная зона» в обновленном сквере

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Также здесь хотят оборудовать велодорожку и отдельные пешеходные транзиты

Также здесь хотят оборудовать велодорожку и отдельные пешеходные транзиты

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В мэрии отметили, что эта территория входит в общую концепцию Затулинского дисперсного парка — именно с этого сквера начинается бульвар по Петухова и пешеходный маршрут до Затулинского парка.

А так сквер должен будет выглядеть зимой

А так сквер должен будет выглядеть зимой

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Обсуждение проекта в онлайн-формате продлится до 25 ноября.

В начале 2020 года начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук огласил список парков и скверов, которые хотят облагородить в течение года. Тогда власти включили в этот список более десятка скверов и парков Новосибирска.

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Кировский районсквер
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