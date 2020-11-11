В Новосибирск привезли новое оборудование для тестов на коронавирус — 5 снимков из ПЦР-лаборатории

В новосибирской больнице показали новое оборудование для ПЦР-лабораторий
В Новосибирской областной клинической больнице показали новое оборудование для ПЦР-лаборатории — оно поможет увеличить число тестов на коронавирус.
О том, что оборудование поступит, стало известно еще в конце октября — речь идет о пяти комплектах. Это автоматизированные станции американского производства для выделения нуклеиновых кислот.
По одному комплекту поставили в Новосибирскую областную клиническую больницу, Центр крови, городскую инфекционную клиническую больницу
— Конечно, задача одна — увеличить объемы тестирования. Мы очень ждали это оборудование. Сейчас оно востребовано в мире настолько, что нам даже не верилось, что оно придет, — пояснил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава Новосибирской области Илья Пикалов.
Илья Пикалов — доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области. Главный специалист лабораторной диагностики по Сибирскому федеральному округу. Заведующий отделом лабораторной диагностики Новосибирской областной клинической больницы.
Он пояснил, что, судя по опыту коллег из других регионов, сроки поставок достигают четырех-шести месяцев. Наш регион подписал контракт в августе, и оборудование уже пришло.
Лаборатория в областной больнице делает 360 тестов в смену силами десяти сотрудников — четырех докторов и шести лаборантов. Помимо тестов на коронавирус, они проводят около 150 других исследований, например на ВИЧ, гепатит и так далее. Тесты на коронавирус делают для больницы
Также Илья Пикалов сказал, что Минздрав НСО принял решение оснастить еще три медицинские организации оборудованием для проведения ПЦР-диагностики: свои лаборатории появятся в больницах
Ранее мы писали, как обстоят дела с тестированием в частных лабораториях Новосибирска.