В Новосибирск привезли новое оборудование для тестов на коронавирус — 5 снимков из ПЦР-лаборатории

— Конечно, задача одна — увеличить объемы тестирования. Мы очень ждали это оборудование. Сейчас оно востребовано в мире настолько, что нам даже не верилось, что оно придет, — пояснил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава Новосибирской области Илья Пикалов.