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Здание областного правительства в Новосибирске украсили праздничными гирляндами

Также лампочки развесили на елях рядом с региональной администрацией

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Гирлянды появились на фасадах здания&nbsp;

Гирлянды появились на фасадах здания 

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Правительство Новосибирской области украсили к Новому году

Здание областного правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 начали украшать новогодними гирляндами. Их повесили на стены здания и на ели перед ним.

Рабочих, которые развешивали гирлянды, заметили вчера, 10 ноября.

Украшать здание еще не закончили — там до сих пор рабочие

Украшать здание еще не закончили — там до сих пор рабочие

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Кроме того, рабочие украшали лампочками ели перед правительством&nbsp;

Кроме того, рабочие украшали лампочками ели перед правительством 

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Здание регионального правительства традиционно украшают перед Новым годом. Как правило, это делают в середине декабря. Прошлые 2 года здание покрывали яркими гирляндами за 3 миллиона. Тогда украшения представляли собой целые части фасада — от второго этажа до крыши.

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НГС отправил запрос в областное правительство, чтобы уточнить, почему здание начали украшать так рано и сколько денег потратили на гирлянды.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам хорошо украсить здания к Новому году. За год до этого новосибирцы, по словам Травникова, «остались не очень довольны» праздничным оформлением.

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