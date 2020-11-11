Здание областного правительства в Новосибирске украсили праздничными гирляндами

Правительство Новосибирской области украсили к Новому году
Здание областного правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 начали украшать новогодними гирляндами. Их повесили на стены здания и на ели перед ним.
Рабочих, которые развешивали гирлянды, заметили вчера, 10 ноября.
Здание регионального правительства традиционно украшают перед Новым годом. Как правило, это делают в середине декабря. Прошлые 2 года здание покрывали яркими гирляндами за 3 миллиона. Тогда украшения представляли собой целые части фасада — от второго этажа до крыши.
НГС отправил запрос в областное правительство, чтобы уточнить, почему здание начали украшать так рано и сколько денег потратили на гирлянды.
До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам хорошо украсить здания к Новому году. За год до этого новосибирцы, по словам Травникова, «остались не очень довольны» праздничным оформлением.