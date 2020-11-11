В Новосибирске внезапно распустились цветы — 8 фото, которые заставят вас тосковать по весне

Новосибирцы заметили распустившиеся в ноябре цветы
Начало ноября в этом году выдалось теплым — на этой неделе температуры выше климатической нормы на
Новосибирцы начали замечать распустившиеся цветы.
— Анютки зацвели. Сентябринки в ноябре цветут как ни в чем не бывало. Погода, конечно, у нас нынче прекрасна и непривычна для Сибири, — рассказала читательница Мария.
Смотрим, какие цветы внезапно расцвели в Сибири.
В конце августа в лесах под Новосибирском снова зацвели огоньки — ученые Ботанического сада уточнили корреспонденту НГС, почему это плохо.