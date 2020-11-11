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В Новосибирске внезапно распустились цветы — 8 фото, которые заставят вас тосковать по весне

Рассматриваем фотографии читателей НГС

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Распустившимся цветам удивляются не только новосибирцы, но и их домашние питомцы

Распустившимся цветам удивляются не только новосибирцы, но и их домашние питомцы

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Новосибирцы заметили распустившиеся в ноябре цветы

Начало ноября в этом году выдалось теплым — на этой неделе температуры выше климатической нормы на 2–8 градусов. Хотя в прошлом году на 10 ноября передавали до -20 градусов.

Новосибирцы начали замечать распустившиеся цветы.

— Анютки зацвели. Сентябринки в ноябре цветут как ни в чем не бывало. Погода, конечно, у нас нынче прекрасна и непривычна для Сибири, — рассказала читательница Мария.

Смотрим, какие цветы внезапно расцвели в Сибири.

В воскресенье под Новосибирском распустилась примула&nbsp;— первый весенний цветок

В воскресенье под Новосибирском распустилась примула — первый весенний цветок

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Вот такие замечательные розы распустились под Новосибирском

Вот такие замечательные розы распустились под Новосибирском

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Морозец обычно цветет до первых заморозков. Но на этот раз он, видимо, решил соответствовать своему названию

Морозец обычно цветет до первых заморозков. Но на этот раз он, видимо, решил соответствовать своему названию

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Хризантема, посаженная в этом году, зацвела впервые

Хризантема, посаженная в этом году, зацвела впервые

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А вот этот кадр читательница сделала на днях в дендропарке

А вот этот кадр читательница сделала на днях в дендропарке

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Читательница Ольга обнаружила цветы под сухой листвой

Читательница Ольга обнаружила цветы под сухой листвой

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Цветы распустились и в районе ОбьГЭСа

Цветы распустились и в районе ОбьГЭСа

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В конце августа в лесах под Новосибирском снова зацвели огоньки — ученые Ботанического сада уточнили корреспонденту НГС, почему это плохо.

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