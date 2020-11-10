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Новосибирцев предупредили о сильном ветре: порывы будут достигать 20 м/с

МЧС массово рассылает сообщение горожанам

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Новосибирцам напомнили, что единый телефон оперативных служб — 112<br>

Новосибирцам напомнили, что единый телефон оперативных служб — 112

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Спасатели предупредили о сильном ветре в Новосибирской области

Ночью 11 ноября на территории Новосибирской области усилится непогода — ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр — на телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка.

— По данным ГМЦ: 11 ноября по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении от спасателей.

Телефоны для экстренных случаев: 112, 051. Номер аварийно-спасательной службы Новосибирской области: 218-22-32. Телефон доверия МЧС: 239-99-99.

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В ближайшие дни на территории региона будут плюсовые температуры — в дневные часы от +3 до +5 градусов. Но затем в регионе незначительно похолодает.

В этом году погода действительно выше нормы. В прошлом году на 10 ноября обещали до -20 градусов.

Мы изучили, какой прогноз обещают информационные погодные сервисы, — период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга, 12 ноября, в регионе заметно похолодает, а дальше столбики термометра будут опускаться всё ниже. После пятницы, 13 ноября, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью.

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МЧСМЧС Новосибирской областиНовосибирскветер
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