Новосибирцев предупредили о сильном ветре: порывы будут достигать 20 м/с

Ночью 11 ноября на территории Новосибирской области усилится непогода — ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр — на телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка.



— По данным ГМЦ: 11 ноября по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении от спасателей.

