Почему подняли тариф на вывоз мусора в Новосибирске и хотят увеличить его снова — объяснение от оператора

Группы компаний «ВИС» и региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», входящий в эту группу, объяснили рост тарифов в ноябре 2020 года, а также заявку на очередное повышение в 2021 году.



Почему произошел рост с 1 ноября

С 1 ноября тариф на вывоз мусора в НСО вырос более чем на 20 рублей, теперь он составляет 83,36 рубля.

