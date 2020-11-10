10 ноября вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 76.95
eur 91.50
Тема дняГде готовят новую точечную застройку — 4 места

Все новости

Все новости

Почему подняли тариф на вывоз мусора в Новосибирске и хотят увеличить его снова — объяснение от оператора

В этом месяце тариф поднялся почти на 40%, а в заявке на следующий год «Экология-Новосибирск» просит роста на 52%

5 276
73Обсудить

Поделиться

На 20 с лишним рублей подорожал вывоз мусора с начала ноября

На 20 с лишним рублей подорожал вывоз мусора с начала ноября

Поделиться

«Экология-Новосибирск» хочет еще раз поднять тариф на вывоз мусора

Группы компаний «ВИС» и региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», входящий в эту группу, объяснили рост тарифов в ноябре 2020 года, а также заявку на очередное повышение в 2021 году.

Почему произошел рост с 1 ноября

С 1 ноября тариф на вывоз мусора в НСО вырос более чем на 20 рублей, теперь он составляет 83,36 рубля.

— Компания, которая входит в ГК «ВИС», завоевала статус регионального оператора на конкурсе. В конкурсной заявке, на основании которой мы и победили, были заявлены следующие цифры платы граждан по годам — 97,72 и 106,51 рубля. С 1 января 2019 года тариф был установлен 92,42 рубля, что уже было ниже. В июле тариф снова сократился — до 88,62 рубля. В 2020 году конкурсная заявка «Экологии» была рассчитана на 10 лет работы, далее с учетом инфляции в конкурсной заявке стояла сумма 106,51 рубля, — рассказал гендиректор «ВИС» Кирилл Гапеев.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Руководитель группы компаний отметил, что «ВИС» — коммерческая структура, поэтому руководство рассчитывает на возврат инвестиций и безубыточность.

— В декабре прошлого года был установлен тариф 59,88 рубля. Мы были категорически с таким решением местного регионального департамента по тарифам не согласны. Но сфера ТКО регламентирована, и директор компании «Экология-Новосибирск» обратилась в местную прокуратуру, чтобы там разобрались и дали оценку действиям. Прокуратура перенаправила заявление в федеральное УФАС. Год у нас сейчас необычный, все разбирательства затянулись, и сначала в июле 2020 года УФАС заявило, что местный территориальный орган допустил ошибку, и предписало ему исправить ситуацию, а затем в сентябре, потому что летом тариф изменился ровно на одну копейку.

Кирилл Гапеев также объяснил, чем именно оператора и холдинг «ВИС» не устроил такой тариф.

— Местная Региональная энергетическая комиссия, когда устанавливала тарифы, наверное, ошиблась, потому что, я думаю, вряд ли кто-то из руководителей региона считает, что водители мусоровозов должны работать без отпускных и выходных. Водители с этим были не согласны. И федеральный орган указал именно на эту несправедливость. Таким образом, справедливый тариф должен был быть 73,58 рубля начиная с 1 января 2020 года, — говорит Гапеев. Но так как 10 месяцев новосибирцы платили 59 рублей, то для компенсации тариф решили установить на уровне 83,36 рубля.

С чем связана новая заявка на рост тарифа

Накануне стало известно, что «Экология-Новосибирск» подала в департамент по тарифам Новосибирской области заявку на новое повышение тарифа на вывоз мусора в 2021 году на 52,41%. Генеральный директор компании Лариса Анисимова объяснила, чем это обусловлено.

— Это обычная практика всех ресурсоснабжающих организаций. Заявка — это все затраты, которые ресурсоснабжающая организация хотела бы включить. Тарифные органы все наши затраты рассматривают с точки зрения экономической обоснованности и возможности включения по постановлению правительства об основах ценообразования в области обращения с ТКО. Плюс есть такие затраты, которые ложатся в том числе на последующие периоды, например, расчетный комплекс стоил нам 8 миллионов рублей. Но затраты эти транслировались на все 10 лет, которые региональный оператор будет осуществлять свою деятельность. Да, в заявку мы подаем в этом году эти затраты, но они учитываются в том числе и на будущие периоды. Именно поэтому заявки ресурсоснабжающих организаций гораздо выше, чем те, которые принимаются и закладываются в обоснование для утвержденного тарифа.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

О повышении тарифа на вывоз мусора стало известно на прошлой неделе — департамент по тарифам Новосибирской области приказал установить предельный единый тариф.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ30
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вывоз мусоракоммуналкаэкология
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...