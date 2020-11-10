Почему подняли тариф на вывоз мусора в Новосибирске и хотят увеличить его снова — объяснение от оператора

«Экология-Новосибирск» хочет еще раз поднять тариф на вывоз мусора
Группы компаний «ВИС» и региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», входящий в эту группу, объяснили рост тарифов в ноябре 2020 года, а также заявку на очередное повышение в 2021 году.
Почему произошел рост с 1 ноября
С 1 ноября тариф на вывоз мусора в НСО вырос более чем на 20 рублей, теперь он составляет 83,36 рубля.
— Компания, которая входит в ГК «ВИС», завоевала статус регионального оператора на конкурсе. В конкурсной заявке, на основании которой мы и победили, были заявлены следующие цифры платы граждан по годам — 97,72 и 106,51 рубля. С
Руководитель группы компаний отметил, что «ВИС» — коммерческая структура, поэтому руководство рассчитывает на возврат инвестиций и безубыточность.
— В декабре прошлого года был установлен тариф 59,88 рубля. Мы были категорически с таким решением местного регионального департамента по тарифам не согласны. Но сфера ТКО регламентирована, и директор компании «Экология-Новосибирск» обратилась в местную прокуратуру, чтобы там разобрались и дали оценку действиям. Прокуратура перенаправила заявление в федеральное УФАС. Год у нас сейчас необычный, все разбирательства затянулись, и сначала в июле 2020 года УФАС заявило, что местный территориальный орган допустил ошибку, и предписало ему исправить ситуацию, а затем в сентябре, потому что летом тариф изменился ровно на одну копейку.
Кирилл Гапеев также объяснил, чем именно оператора и холдинг «ВИС» не устроил такой тариф.
— Местная Региональная энергетическая комиссия, когда устанавливала тарифы, наверное, ошиблась, потому что, я думаю, вряд ли кто-то из руководителей региона считает, что водители мусоровозов должны работать без отпускных и выходных. Водители с этим были не согласны. И федеральный орган указал именно на эту несправедливость. Таким образом, справедливый тариф должен был быть 73,58 рубля начиная с
С чем связана новая заявка на рост тарифа
Накануне стало известно, что «Экология-Новосибирск» подала в департамент по тарифам Новосибирской области заявку на новое повышение тарифа на вывоз мусора в 2021 году на 52,41%. Генеральный директор компании Лариса Анисимова объяснила, чем это обусловлено.
— Это обычная практика всех ресурсоснабжающих организаций. Заявка — это все затраты, которые ресурсоснабжающая организация хотела бы включить. Тарифные органы все наши затраты рассматривают с точки зрения экономической обоснованности и возможности включения по постановлению правительства об основах ценообразования в области обращения с ТКО. Плюс есть такие затраты, которые ложатся в том числе на последующие периоды, например, расчетный комплекс стоил нам
О повышении тарифа на вывоз мусора стало известно на прошлой неделе — департамент по тарифам Новосибирской области приказал установить предельный единый тариф.