В СГК рассказали, на каких условиях компания вложит в теплосети Новосибирска 20 миллиардов

На Новосибирск нужно потратить минимум 20 млрд рублей, чтобы значительно увеличить масштабы ремонта теплосетей в городе. При этом результаты такого ремонта будут заметны только через 5 лет.

Как рассказала Екатерина Косагова, директор по тарифообразованию СГК, компания потратит эти деньги на перекладку сетей в том случае, если Новосибирск начнет расчет тарифа по методу «альтернативной котельной». При таком подходе рассчитывается цена строительства нового источника тепла, подключения к нему всех жителей и дальнейшего обслуживания. На основе этого рассчитывается максимальная «планка» для всех источников в городе, которую не может превышать тариф. Решение о переходе на новую систему расчета пока не принято.