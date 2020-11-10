В СГК рассказали, на каких условиях компания вложит в теплосети Новосибирска 20 миллиардов

СГК может потратить 20 млрд на ремонт теплосетей в Новосибирске
На Новосибирск нужно потратить минимум 20 млрд рублей, чтобы значительно увеличить масштабы ремонта теплосетей в городе. При этом результаты такого ремонта будут заметны только через 5 лет.
Как рассказала Екатерина Косагова, директор по тарифообразованию СГК, компания потратит эти деньги на перекладку сетей в том случае, если Новосибирск начнет расчет тарифа по методу «альтернативной котельной». При таком подходе рассчитывается цена строительства нового источника тепла, подключения к нему всех жителей и дальнейшего обслуживания. На основе этого рассчитывается максимальная «планка» для всех источников в городе, которую не может превышать тариф. Решение о переходе на новую систему расчета пока не принято.
— Мы выходили с предложением по «альтернативной котельной». Когда будет понимание во власти, возможно, что-то изменится. В Новосибирск нужно вкладывать очень много — чтобы переложить все сети, надо 250 млрд. Такого никогда не делается. По материалам для альткотельной, на сегодня нужно свыше 20 млрд для Новосибирска. Из них основная масса — вложение в перекладку сетей, — сказала Екатерина Косагова в эфире Instagram СГК.
Директор теплосетевого подразделения новосибирского филиала СГК Петр Бажин ответил на вопрос о том, сколько средств выделяется на ремонт ежегодно.
— Порядка 450 млн у нас заложено в тарифе на проведение ремонта и 400 млн компания вкладывает своих собственных средств, чтобы увеличить программу ежегодно, — ответил Петр Бажин в прямом эфире информагентства ТАСС.
Представитель СГК добавил, что если в городе начнут ремонты после введения альткотельной, то результаты будут заметны не сразу.
— Как только пойдут вложения, эффект (От ремонта. — Прим. ред.) начнет поступать только лет через 5, — уточнил Петр Бажин.
Также Екатерина Косагова объяснила, почему компания подала предложение по увеличению тарифа на 307%. В документах, которые СГК направила в департамент НСО, учтены все расходы за предыдущие годы, которые не покрываются тарифом. При этом на цену услуги эта заявка существенно не влияет.
4 ноября жительница МЖК сообщила о том, что остались без отопления на несколько суток. По словам женщины, отключения тепла и горячей воды в домах стали постоянными.
Накануне стало известно, что и другие крупные коммунальные компании Новосибирска подали предложения о повышении тарифов на свои услуги. НГС рассказывал, на сколько их хотят увеличить.