Сибири пообещали аномальное тепло — коснется ли это Новосибирска? Прогноз погоды на три дня

В Новосибирске продержится аномально теплая для ноября погода
Гидрометцентр России заявил, что север и запад Сибири на этой неделе ждет температура выше климатической нормы. НГС уточнил у новосибирского Гидрометцентра, как изменится прогноз погоды в Новосибирской области, расположенной на западе Сибири.
— На большей части азиатской территории России прогнозируется аномально теплая погода. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на
Но при этом новосибирские синоптики отмечают, что в НСО будет сохраняться неустойчивый характер погоды.
— Сказать, что погода будет очень теплой на этой неделе, нельзя. Мы ждем заток холодного воздуха. В ближайшие трое суток пока еще температура будет выше нормы, сохраняется неустойчивый характер погоды. В городе мы ждем осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и днем с дождем. Ветер будет свежим. Первая декада ноября была выше нормы на
10 ноября ветер будет юго-западный, ночью
11 ноября ветер юго-западный
12 ноября ветер юго-западный ночью
В этом году погода действительно выше нормы. В прошлом году на
Мы изучили, какой прогноз обещают информационные погодные сервисы, — период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга,