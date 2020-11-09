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Сибири пообещали аномальное тепло — коснется ли это Новосибирска? Прогноз погоды на три дня

Прежде в городе в это время уже лежал слой снега

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В прошлом году на <nobr class="_">10 ноября</nobr> передавали до <nobr class="_">-20 градусов</nobr>

В прошлом году на 10 ноября передавали до -20 градусов

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В Новосибирске продержится аномально теплая для ноября погода

Гидрометцентр России заявил, что север и запад Сибири на этой неделе ждет температура выше климатической нормы. НГС уточнил у новосибирского Гидрометцентра, как изменится прогноз погоды в Новосибирской области, расположенной на западе Сибири.

— На большей части азиатской территории России прогнозируется аномально теплая погода. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на 6–10 градусов, в Средней Сибири — на 8–15 градусов. Только в Якутии в первой половине недели прогнозируется погода около нормы и даже чуть ниже ее. В Новосибирской, Томской, Омской областях дневные температуры будут положительные. Невероятное тепло, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Но при этом новосибирские синоптики отмечают, что в НСО будет сохраняться неустойчивый характер погоды.

— Сказать, что погода будет очень теплой на этой неделе, нельзя. Мы ждем заток холодного воздуха. В ближайшие трое суток пока еще температура будет выше нормы, сохраняется неустойчивый характер погоды. В городе мы ждем осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и днем с дождем. Ветер будет свежим. Первая декада ноября была выше нормы на 2–8 градусов по области, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

10 ноября ветер будет юго-западный, ночью 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 8–13 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0... +2 градуса. Днем +1... +3 градуса. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

11 ноября ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса. В дневные часы +3... +5 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

12 ноября ветер юго-западный ночью 10–15 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное и дневное время будет от -1 до +1 градуса. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков.

В этом году погода действительно выше нормы. В прошлом году на 10 ноября обещали до -20 градусов.

Мы изучили, какой прогноз обещают информационные погодные сервисы, — период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга, 12 ноября, в регионе заметно похолодает, а дальше столбики термометра будут опускаться всё ниже. После пятницы, 13 ноября, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью.

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Новосибирскосеньпогодапотеплениепрогноз погоды
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