Сибири пообещали аномальное тепло — коснется ли это Новосибирска? Прогноз погоды на три дня

Гидрометцентр России заявил, что север и запад Сибири на этой неделе ждет температура выше климатической нормы. НГС уточнил у новосибирского Гидрометцентра, как изменится прогноз погоды в Новосибирской области, расположенной на западе Сибири.



— На большей части азиатской территории России прогнозируется аномально теплая погода. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на 6–10 градусов, в Средней Сибири — на 8–15 градусов. Только в Якутии в первой половине недели прогнозируется погода около нормы и даже чуть ниже ее. В Новосибирской, Томской, Омской областях дневные температуры будут положительные. Невероятное тепло, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.