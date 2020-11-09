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25,7 млн обещают выплатить новосибирским соцработникам за борьбу с коронавирусом

Деньги полагаются сотрудникам пансионатов и домов-интернатов

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Деньги выделят из федерального бюджета

Деньги выделят из федерального бюджета

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25,7 млн рублей выделено на выплаты соцработникам Новосибирской области

25,7 миллиона рублей из федерального бюджета выделили Новосибирской области на стимулирующие выплаты соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Выплаты пойдут социальным работникам стационарных организаций соцобслуживания (дома-интернаты, пансионаты и др.).

— 25,7 млн рублей направлено Новосибирской области на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего на это направление выделено почти 187 млн рублей, — цитирует Жукова пресс-служба правительства Новосибирской области.

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Как уточнили в пресс-службе, выплаты дифференцированы по должностям (врачи, средний медицинский персонал, социальные работники, технический персонал) и в зависимости от выявления коронавирусной инфекции в учреждении.

Выплаты получат только сотрудники тех учреждений, в которых «предусматривающие особый режим работы», а работники проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения.

Недавно Новосибирской области выделили еще 121 миллион рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Тем не менее во многих ковидных больницах региона не хватает кислородных концентраторов. Поэтому деньги для борьбы с ковидом собирают и обычные горожане. С началом пандемии группа волонтеров организовала проект Аnticovidnsk.ru по сбору денег на средства защиты для медиков. За 4 месяца они собрали около 4,7 млн рублей благодаря помощи 200 жителей Новосибирска и представителей бизнеса.

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