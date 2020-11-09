25,7 млн обещают выплатить новосибирским соцработникам за борьбу с коронавирусом

25,7 миллиона рублей из федерального бюджета выделили Новосибирской области на стимулирующие выплаты соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Выплаты пойдут социальным работникам стационарных организаций соцобслуживания (дома-интернаты, пансионаты и др.).