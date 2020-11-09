«Решила кормить белочек всю зиму»: горожане рассказали, чему они сейчас радуются — 10 интересных ответов

— Это хорошее событие еще не произошло, так скажем, но я в предвкушении. Я купил подарок для своей девушки. И вот жду 17 ноября, когда будет день рождения. Мне кажется, это восхитительный подарок (Семён рассказал, какой подарок; он наверняка очень понравится, но мы не будем раскрывать все секреты). Я знаю, что она любит такое.

Еще хорошая новость, что мы один объект на работе закрыли, сдали проектную документацию. Это тепловые пункты, котельные, тепловые сети.

Вообще я стараюсь не смотреть новости, потому что удручающе слишком. Не только с коронавирусом связано, но и в целом. Например, на днях узнал, что происходит в Дании. Дания — самый большой экспортер меха норки. А в норке обнаружили мутирующий вирус, поэтому 17 миллионов особей будут убиты. Это я перед сном почитал, и мне было очень плохо. Так что перед сном лучше мемчики какие-нибудь посмотреть и спать пойти.

Василий, 36 лет (надел маску перед разговором)