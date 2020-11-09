«Решила кормить белочек всю зиму»: горожане рассказали, чему они сейчас радуются — 10 интересных ответов

Новосибирцы рассказали о хороших событиях в своей жизни
Вторая волна коронавируса нахлынула неожиданно. Вот только мы проводили лето и казалось, что жизнь налаживается, как всё началось с новой силой. Недавно депутаты попросили министра здравоохранения организовать психологическую помощь для заболевших и их родственников. Люди живут не только в сложной эпидемиологической обстановке, но и в потоке негативных новостей, от которых негде укрыться. Сводки оперштаба о новых заболевших и умерших, нехватке лекарств и мест в больницах, памятки о том, что делать, куда бежать и как выжить. Давайте немного остановимся и обратим внимание на всё хорошее, что нас окружает. Корреспонденты НГС поговорили с жителями Новосибирска о том, что их сейчас радует больше всего.
Семён, 22 года, инженер-проектировщик
— Это хорошее событие еще не произошло, так скажем, но я в предвкушении. Я купил подарок для своей девушки. И вот жду 17 ноября, когда будет день рождения. Мне кажется, это восхитительный подарок (Семён рассказал, какой подарок; он наверняка очень понравится, но мы не будем раскрывать все секреты). Я знаю, что она любит такое.
Еще хорошая новость, что мы один объект на работе закрыли, сдали проектную документацию. Это тепловые пункты, котельные, тепловые сети.
Вообще я стараюсь не смотреть новости, потому что удручающе слишком. Не только с коронавирусом связано, но и в целом. Например, на днях узнал, что происходит в Дании. Дания — самый большой экспортер меха норки. А в норке обнаружили мутирующий вирус, поэтому
Василий, 36 лет (надел маску перед разговором)
— Есть хорошая новость — на работу новую устроился. И пока не болел, хотя считаю, что это больше минус, чем плюс. Потому что все равно скоро заболею, это теперь как грипп, надо просто посмотреть, как я перенесу болезнь. Смысл в том, что теперь, я считаю, эта инфекция будет постоянно.
А ещё хорошее — то, что сын говорить начал и кухню скоро сделаю.
Режиссеры нового сериала
— Я работать начала. Мы снимаем сериал, у нас съемочная группа, снимаем в Новосибирске. Какой сериал? А вот! Я там как режиссер и как актер. Наверное, это самое яркое, что сейчас происходит.
Вообще мне из-за коронавируса, из-за всей этой ситуации, наоборот стало проще, так как началась дистанционная учеба. Поэтому сейчас у меня больше свободного времени, из дома можно выходить реже, можно больше работать. Увлечься чем-то новым — не увлеклась, но начала больше понимать, чего я на самом деле больше хочу, что мне нужно, в какую сторону мне развиваться.
Ольга, 62 года
— Очень устали (от новостей про коронавирус). Я не исключение. Хотя совершенно спокойно воспринимаю ситуацию с коронавирусом, не сдвинута по фазе в этом плане.
Сложно ответить на вопрос о хорошем, когда такие будни, ничем не примечательные. Посмотрите, белка ручная практически. Я думала, она здесь одна, а здесь их две. Вот, пожалуй, самое хорошее из нового для меня — решила кормить белочек всю зиму. А кто их еще покормит? Это сейчас пока они могут найти корм, когда снега нет, хорошо. А когда снег ляжет, им уже будет очень трудно найти корм. Буду заходить в сквер и кормить орешками. Кедровые орешки специально для них купила, да, это не для моих зубов уже. (Смеется.)
Вообще хотелось бы каких-то положительных эмоций. Я люблю читать новости про животных. Например, кто-то нашел котенка, взял себе. Или щеночка из приюта. Хорошо, когда ты смотришь на существо, а оно как будто радуется. Во всяком случае, не против тебя.
Владимир, 31 год, работает в транспортной компании
— Самое важное для меня — нашел другую работу. Это хорошая работа, мне нравится, работаю с документами, с договорами. Зарплата нормальная. В начале сентября ездили вдвоем с отцом на Алтай. Были там четыре дня, съездили на экскурсии. Вообще на Алтае я второй раз, а отец был впервые.
Коронавируса опасаюсь, но новости особо не надоели. Но вообще хотел бы больше новостей про космические разработки, про полеты, про другие планеты. Про это всегда интересно узнавать.
Юрий, 37 лет, Артём, 3 года
— Да нет ничего особенного. Самое хорошее, что мы не болеем, ребенок здоров. А остальное — это наживное. Сын ходит в садик, в развивашку ходит, везде ходит. Не знаю даже, что хорошего вспомнить, да и плохого, честно говоря, тоже. Так что плохого нет — это уже хорошо.
Самый лучший день для меня — это когда спокойно на душе, чтобы никакие волнения, никакие тревоги не посещали. У меня так бывает иногда. Вот сегодня, например, гуляю с ребенком, не работаю — отдыхаю. Мне хорошо.
Анна, 25 лет
— Я нашла работу по душе на удаленке. С хорошим графиком. И вернулась на танцы. В студенческие годы я занималась восточными танцами, потом ушла и вот через 5 лет решила вернуться.
Что касается работы, то раньше я работала на заводе электродвигателей, занималась поставками из Китая, общалась с китайцами. А сейчас я модератор в социальных сетях, в крупных брендах. У меня теперь комфортный график, не 5 на 2. Получается, половину месяца я работаю, половину — нет. Мне так больше нравится, я успеваю какими-то своими хобби заниматься. А хобби у меня очень много.
Самый идеальный день для меня — это скорее выходной. Можно съездить на танцы либо на скайстретчинг (растяжка в фитнесе). Потом почитать что-нибудь на русском, на английском, заняться каким-то обучением.
Тем, кто устал от негатива, я бы посоветовала стараться проводить время с близкими. Это в любом случае всегда приятно, потому что получаешь тепло, поддержку, заботу. Во-вторых, заниматься своим хобби, найти увлечение, если его еще нет. Потому что, если что-то новое начинаешь узнавать, это начинает затягивать и помогает отвлечься от плохой информации.
Нарине, 40 лет, работает в сфере IT
— Из хорошего — мы отметили Хеллоуин в пабе. Народу, конечно, было меньше, чем обычно, но всё прошло достаточно весело. Мы закончили проект, выпустили мобильную игру. Я работала в фирме, которая выпускала эту мобильную игру. Это был годовой проект. То есть мы в апреле ее выпустили, сейчас она набирает обороты. А мой муж на новой работе, он осваивает то, что еще никогда не делал, и ему это интересно.
Еще хорошо то, что сейчас не закрывают возможность путешествовать. Можно в принципе уехать куда-то, если кто-то хочет. Я планирую съездить в Москву.
Владимир Григорьевич, 61 год
— Вот я переболел коронавирусом, уже хорошо. Все родственники, семья — все переболели, все, кто меня окружал. Три дня температура, дальше всё отлично. Когда что-то ожидаешь, в ожидании живешь, то трясешься и напряжен. А когда всё уже прошло — это как после окончания войны. Все рады и живем дальше. Восстанавливаем хозяйство. А вы переболели? Что же вы так? Вы, наверное, тихий переносчик болезни.
Еще для меня хорошее — вот сужусь, в Верховный суд отправил письмо, это последний этап, важное дело близится к завершению. Хорошо, что потеплело. Прекрасная погода, тепло. 8 градусов обещают. У меня дом в деревне есть, в выходные съезжу туда, все дела доделаю.
Мария, 35 лет, работает в аудиторской фирме
— Что хорошего? Да кто его знает. Хорошее — то, что нас пока не затронуло всё это. У нас установочка такая — нам болеть нельзя. Не знаю, я всегда так говорю. Нам болеть нельзя, особенно маме. Маме нужно работать.
Из самого хорошего — в ближайшее время у нас будет переезд в свою квартиру. Еще и подруга купила собственное жилье. Так что будем вместе переезжать, помогать друг другу. Я, мои дети — мы рады за нее. И за себя скоро буду радоваться. Сидим на чемоданах, так что скоро будет новоселье.
Вообще всегда можно найти, чему радоваться. То, что ты проснулся утром, — уже этому можно радоваться. Есть люди, мои близкие, которые встают и уже не в настроении. Кто успел вам за пару секунд испортить настроение? Вы только проснулись. Я стараюсь всегда быть в хорошем настроении. Даже когда ты заходишь в помещение и с улыбкой на лице говоришь своим коллегам: «Доброе утро», — это уже хорошо для себя и для окружающих.
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