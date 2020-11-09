Мэрия решила сдать в аренду участки леса возле Заельцовского кладбища в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выставила на торги два участка леса на 1-м Мочищенском шоссе — за аренду власти рассчитывают получать не меньше 8,7 миллиона рублей в год.



Извещение о проведении торгов опубликовано в бюллетене мэрии и на муниципальном портале. Территория площадью больше 27,7 тысячи кв. м расположена справа от заправки «Красный Яр», напротив ТК «Малая Медведица». Сегодня это зеленая зона между шоссе и торгово-складскими строениями недалеко от Заельцовского кладбища.



Согласно документам, земля предназначена для строительства магазинов торговой площадью не более 5 тысяч кв. м и складов, территориально участок находится в зоне коммунальных и складских объектов. Здесь можно строить здания высотой до 16 этажей.

