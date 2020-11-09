Мэрия решила сдать в аренду участки леса возле Заельцовского кладбища в Новосибирске

Мэрия попросила 8 миллионов в год за участки леса на Мочищенском шоссе
Мэрия Новосибирска выставила на торги два участка леса на 1-м Мочищенском шоссе — за аренду власти рассчитывают получать не меньше 8,7 миллиона рублей в год.
Извещение о проведении торгов опубликовано в бюллетене мэрии и на муниципальном портале. Территория площадью больше 27,7 тысячи кв. м расположена справа от заправки «Красный Яр», напротив ТК «Малая Медведица». Сегодня это зеленая зона между шоссе и торгово-складскими строениями недалеко от Заельцовского кладбища.
Согласно документам, земля предназначена для строительства магазинов торговой площадью не более 5 тысяч кв. м и складов, территориально участок находится в зоне коммунальных и складских объектов. Здесь можно строить здания высотой до 16 этажей.
Участки выставили на торги на право аренды на 5,5 года. Начальная минимальная стоимость аренды земли площадью 16,5 тысячи кв. м на первой линии шоссе определена в 6,71 миллиона рублей в год, соседний участок в 11,2 тысячи кв. м оценен еще в 2 миллиона рублей. Торги назначены на 26 ноября.
На торги обратила внимание депутат Горсовета Светлана Каверзина: в документации торгов указано, что на участках «имеется древесно-кустарниковая растительность» — по наблюдению депутата, они полностью заняты смешанным лесом. Она обратилась к начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгию Жигульскому с требованием снять участки с торгов и рассмотреть возможность включения их в границы городских лесов или рекреационных зон.
В мэрии в ответ на запрос НГС сказали, что оснований для снятия земли с торгов нет.
— Согласно информации, предоставленной департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, на указанных земельных участках расположены малоценные породы естественного происхождения и кустарники. Территория захламлена растительными материалами, бытовыми отходами, — рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии. — Рядом расположена автозаправочная станция, что создает угрозу во время пожароопасной ситуации. Жилой массив, для которого может потребоваться зеленая рекреационная зона, в шаговой доступности отсутствует. В связи с этим включение земельных участков в состав Новосибирского лесничества нецелесообразно.
В августе городские власти предложили в аренду участок у котлована Левая Обь, но позже его сняли с торгов. А в октябре муниципалитет избавился от заброшенного здания на улице Дружбы — его купили за 14 миллионов.