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В Новосибирской области от коронавируса умерли четверо мужчин

Всего в регионе зафиксирован 621 летальный случай из-за ковида

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На ИВЛ сейчас находятся 32 пациента

На ИВЛ сейчас находятся 32 пациента

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Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежую статистику по умершим от коронавируса пациентам — скончались еще четыре жителя региона.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57, 63, 72 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.


В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 128 человек. На ИВЛ — 32 пациента.

4 ноября стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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