В Новосибирской области от коронавируса умерли четверо мужчин

Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежую статистику по умершим от коронавируса пациентам — скончались еще четыре жителя региона.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57, 63, 72 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 128 человек. На ИВЛ — 32 пациента.
4 ноября стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия».