В Новосибирске прошли пикеты против застройки на месте шоколадной фабрики

Днем 7 ноября в Новосибирске прошли одиночные пикеты против застройки на Красноярской, 132, на месте бывшей шоколадной фабрики. Около 20 человек вышли с плакатами от площади Ленина до часовни Святого Николая Чудотворца.

Пикеты начались в 12 часов дня:

— Мы хотим привлечь внимание к нашей беде, к стройке. Потому что стройка продолжается, застройщик на контакт не идет. Начали земельные работы, пытаются рыть котлован. <...> Такое впечатление, что нас просто игнорируют. Мы пишем в инстанции: и в прокуратуру, и в ГАСН (Инспекция государственного строительного надзора), но толку мало, — рассказал один из пикетирующих, председатель ТСЖ «Маяк» дома на Железнодорожной, 6 Александр Ельцов.