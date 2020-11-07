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В Новосибирске прошли пикеты против застройки на месте шоколадной фабрики

Участники растянулись в пикетную колонну от площади Ленина до часовни Святого Николая

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С плакатами вышло около 20 человек

С плакатами вышло около 20 человек

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Новосибирцы вышли на пикеты против точечной застройки

Днем 7 ноября в Новосибирске прошли одиночные пикеты против застройки на Красноярской, 132, на месте бывшей шоколадной фабрики. Около 20 человек вышли с плакатами от площади Ленина до часовни Святого Николая Чудотворца.

Пикеты начались в 12 часов дня:

— Мы хотим привлечь внимание к нашей беде, к стройке. Потому что стройка продолжается, застройщик на контакт не идет. Начали земельные работы, пытаются рыть котлован. <...> Такое впечатление, что нас просто игнорируют. Мы пишем в инстанции: и в прокуратуру, и в ГАСН (Инспекция государственного строительного надзора), но толку мало, — рассказал один из пикетирующих, председатель ТСЖ «Маяк» дома на Железнодорожной, 6 Александр Ельцов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
На пикеты пришли жители ближайших к стройке домов

На пикеты пришли жители ближайших к стройке домов

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Ранее жильцы домов на Железнодорожной вывесили на своих окнах красные плакаты против стройки

Ранее жильцы домов на Железнодорожной вывесили на своих окнах красные плакаты против стройки

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Кроме того, на площади Ленина прошло еще несколько небольших митингов: коммунистические и в поддержку Фургала

Кроме того, на площади Ленина прошло еще несколько небольших митингов: коммунистические и в поддержку Фургала

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Пикетирующие требуют прекращения стройки на Красноярской — на ее месте они предлагают сделать парк или поликлинику

Пикетирующие требуют прекращения стройки на Красноярской — на ее месте они предлагают сделать парк или поликлинику

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Участники акции надели ярко-желтые жилеты

Участники акции надели ярко-желтые жилеты

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Пикетирующие стояли и у мэрии

Пикетирующие стояли и у мэрии

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Пикетная колонна протянулась до часовни Святого Николая

Пикетная колонна протянулась до часовни Святого Николая

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Демонтаж здания на улице Красноярской, 132 начался в сентябре, после того как летом выкупившая его компания «Енисей», связанная с группой «СМСС», получила разрешение на строительство 15-этажного жилого дома на ее месте.

НГС пытался получить комментарий у застройщика по телефону, однако представители компании отказались ответить на вопросы, ссылаясь на занятость. В сентябре НГС также отправлял запрос в компанию, но ответ до сих пор не пришел. На момент написания новости редакция отправила еще один запрос в «СМСС». Кроме того, НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

Изначально размер участка не позволял построить там здание выше девяти этажей, но застройщику удалось увеличить его площадь. Здесь мы рассказывали, что придумала компания-застройщик, чтобы им разрешили втиснуть новый дом практически под окнами старых.

Местные жители сразу же взбунтовались против застройки, когда стало известно о предстоящем строительстве, — вместо нового дома они требовали устроить парк.

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одиночные пикетыточечная застройка
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