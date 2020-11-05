МЧС снова стало рассылать новосибирцам сообщения о коронавирусе

В четверг, 5 ноября, новосибирцы получили SMS-сообщения о коронавирусе от МЧС. Об этом в редакцию НГС написали сразу несколько читателей.
— Во избежание заражения коронавирусом просим вас ограничить контакты. Берегите себя и будьте здоровы! — предупреждают спасатели.
До этого подобные сообщения приходили новосибирцам весной и летом. Тогда МЧС предупреждало об угрозе и напоминало правила безопасности.
Официально вторая волна коронавируса началась в Новосибирске в октябре. Почти сразу регион столкнулся с серьезными трудностями: в больницах не хватает врачей, в поликлинике приходится часами дожидаться приема, а в аптеках не хватает многих лекарств. Количество заболевших тем временем стабильно высокое: сегодня оперштаб отчитался о 180 новых случаях.