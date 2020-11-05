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МЧС снова стало рассылать новосибирцам сообщения о коронавирусе

Ведомство просит горожан ограничить контакты

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Сообщения пришли новосибирцам после 12 часов дня&nbsp;

Сообщения пришли новосибирцам после 12 часов дня 

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В четверг, 5 ноября, новосибирцы получили SMS-сообщения о коронавирусе от МЧС. Об этом в редакцию НГС написали сразу несколько читателей.

— Во избежание заражения коронавирусом просим вас ограничить контакты. Берегите себя и будьте здоровы! — предупреждают спасатели.

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До этого подобные сообщения приходили новосибирцам весной и летом. Тогда МЧС предупреждало об угрозе и напоминало правила безопасности.

Официально вторая волна коронавируса началась в Новосибирске в октябре. Почти сразу регион столкнулся с серьезными трудностями: в больницах не хватает врачей, в поликлинике приходится часами дожидаться приема, а в аптеках не хватает многих лекарств. Количество заболевших тем временем стабильно высокое: сегодня оперштаб отчитался о 180 новых случаях.

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коронавирус в Новосибирске
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