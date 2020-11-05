Суд продлил арест экс-главе «Винапа» еще на три месяца

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест для новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его оставят в СИЗО еще на 3 месяца , до 8 февраля 2021 года.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 3 ноября 2020 года продлен срок содержания под стражей в отношении Ярового на 3 месяца , всего до 6 месяцев 25 суток , то есть до 8 февраля 2021 года, — сообщается на сайте суда.

