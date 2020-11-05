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Суд продлил арест экс-главе «Винапа» еще на три месяца

Бизнесмен может пробыть под стражей шесть месяцев

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Суд продлил арест Олегу Яровому

Суд продлил арест Олегу Яровому

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Новосибирский суд продлил арест экс-главе «Винапа» Олегу Яровому

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест для новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его оставят в СИЗО еще на 3 месяца, до 8 февраля 2021 года.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 3 ноября 2020 года продлен срок содержания под стражей в отношении Ярового на 3 месяца, всего до 6 месяцев 25 суток, то есть до 8 февраля 2021 года, — сообщается на сайте суда.

Олега Ярового арестовали в июле этого года. Как ранее сообщали источники, близкие к следствию, бизнесмену вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова. Якобы он утверждает, что Яровой с 2011 по 2015 год под различными предлогами похитил у него 170 млн рублей. Расследованием дела занимается новосибирская ФСБ.

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Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

По данным «Контур Фокуса», помимо управляющих компаний, Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

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