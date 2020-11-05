Суд продлил арест экс-главе «Винапа» еще на три месяца

Новосибирский суд продлил арест экс-главе «Винапа» Олегу Яровому
Центральный районный суд Новосибирска продлил арест для новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его оставят в СИЗО еще на
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от
Олега Ярового арестовали в июле этого года. Как ранее сообщали источники, близкие к следствию, бизнесмену вменяют
Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».
По данным «Контур Фокуса», помимо управляющих компаний, Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).