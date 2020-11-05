5 ноября четверг
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 80.00
eur 93.34
Тема дняУмерла директор медколледжа

Все новости

Все новости

Из-за метели в Красноярске были задержаны новосибирские рейсы

Взлетно-посадочную полосу сегодня чистили от снега

929
6Обсудить

Поделиться

Аэропорт работает в штатном режиме, есть небольшие задержки рейсов

Аэропорт работает в штатном режиме, есть небольшие задержки рейсов

Поделиться

В Красноярске из-за сильной метели задержали утренние рейсы - среди них оказались и новосибирские рейсы.

Как рассказали НГС24 в красноярском аэропорту, в среднем задержка рейсов на вылет составила от 10 до 40 минут — это случилось по причине того, что взлетно-посадочную полосу чистили от снега, а сами самолеты проходили обработку против обледенения.

Сейчас, судя по табло вылетов и прилетов, был отменен рейс до Москвы в 07:40, до Москвы и Игарки в 10:15 и 10:20, задержаны рейсы до Москвы, Северо-Енисейска и Новосибирска.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Поделиться

На прилет были задержаны рейсы из Новосибирска.

Поделиться

Приложение «Флайтрадар» показывает, как утром несколько самолетов кружили над Красноярском, — в аэропорту объяснили, что все дело в том, что эти самолеты ждут лучшей видимости для посадки. В самом экстренном случае самолеты летят на запасной аэродром, но таких случаев в Красноярске пока не было.

Из-за плохой видимости самолеты кружили над аэропортом

Из-за плохой видимости самолеты кружили над аэропортом

Поделиться

Новосибирцев также предупреждали об изменении погодных условий в регионе. В понедельник, 2 ноября, губернатор потребовал мобилизовать службы из-за непогоды в НСО.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аэропортзадержка вылета
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...