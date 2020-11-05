Из-за метели в Красноярске были задержаны новосибирские рейсы

В Красноярске из-за сильной метели задержали утренние рейсы - среди них оказались и новосибирские рейсы.

Как рассказали НГС24 в красноярском аэропорту, в среднем задержка рейсов на вылет составила от 10 до 40 минут — это случилось по причине того, что взлетно-посадочную полосу чистили от снега, а сами самолеты проходили обработку против обледенения.



Сейчас, судя по табло вылетов и прилетов, был отменен рейс до Москвы в 07:40, до Москвы и Игарки в 10:15 и 10:20, задержаны рейсы до Москвы, Северо-Енисейска и Новосибирска.